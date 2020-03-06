Ъ: ФАС может передать правительству свои тарифные полномочия

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России может передать правительству РФ свои тарифные полномочия, при этом за ведомством останется процедурный контроль, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на законопроект службы "О госрегулировании цен (тарифов)", с которым она ознакомилась.
Повторно согласованный ФАС и Минэкономразвития законопроект описывает общие принципы, методы и способы их регулирования и контроля. Ранее участники рынка критиковали предложения ФАС по унификации тарифного регулирования, объясняя, что "общий" закон не учитывает специфику отраслей. По мнению главы ФАС Игоря Артемьева, ведомственный подход приводит к отраслевым ценовым диспропорциям.
"Отдельные отраслевые особенности каждой регулируемой сферы деятельности действительно отнесены на уровень актов правительства. При их разработке и принятии будет учтена отраслевая специфика в соответствии с требованиями представителей рынка", - рассказал газете замглавы ФАС Сергей Пузыревский.
Как пишет газета, проект ФАС передает в правительство почти все политические тарифные решения: порядок госрегулирования тарифов, в том числе основы ценообразования, перечень регулируемых тарифов, методики их расчета и определения предельных максимальных и минимальных значений, порядок согласования глав комиссий по тарифам в регионах. Также за правительством закрепляется решение вопросов инвестпрограмм госмонополий: их утверждение, расчет нормы доходности и порядок согласования с ФАС. Сама служба, как следует из проекта, намерена лишь исполнять эти решения.
Кроме того, согласно проекту, кабмин сможет по своему выбору вводить не только максимальные, но и минимальные уровни тарифного роста. Издание отмечает, что это может принуждать госмонополии наращивать инвестпрограммы. Также газета добавляет, что исходя из формулировок проекта ФАС, единственным инструментом наказания госмонополий за невыполнение этих инвестпрограмм будет последующее снижение тарифов, что создает риск формирования инвестиций "на бумаге".