Ъ: ФАС может передать правительству свои тарифные полномочия

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба ( Федеральная антимонопольная служба ( ФАС ) России может передать правительству РФ свои тарифные полномочия, при этом за ведомством останется процедурный контроль, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на законопроект службы "О госрегулировании цен (тарифов)", с которым она ознакомилась.

Повторно согласованный ФАС и Минэкономразвития законопроект описывает общие принципы, методы и способы их регулирования и контроля. Ранее участники рынка критиковали предложения ФАС по унификации тарифного регулирования, объясняя, что "общий" закон не учитывает специфику отраслей. По мнению главы ФАС Игоря Артемьева, ведомственный подход приводит к отраслевым ценовым диспропорциям.

"Отдельные отраслевые особенности каждой регулируемой сферы деятельности действительно отнесены на уровень актов правительства. При их разработке и принятии будет учтена отраслевая специфика в соответствии с требованиями представителей рынка", - рассказал газете замглавы ФАС Сергей Пузыревский

Как пишет газета, проект ФАС передает в правительство почти все политические тарифные решения: порядок госрегулирования тарифов, в том числе основы ценообразования, перечень регулируемых тарифов, методики их расчета и определения предельных максимальных и минимальных значений, порядок согласования глав комиссий по тарифам в регионах. Также за правительством закрепляется решение вопросов инвестпрограмм госмонополий: их утверждение, расчет нормы доходности и порядок согласования с ФАС. Сама служба, как следует из проекта, намерена лишь исполнять эти решения.