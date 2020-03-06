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В Россвязи рассказали о возможности регистрации смартфонов по IMEI
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РИА Новости

В Россвязи рассказали о возможности регистрации смартфонов по IMEI

09:55 06.03.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСмартфон
Смартфон
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Смартфон. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Регистрацию смартфонов по номеру IMEI в РФ можно запустить достаточно быстро с учетом имеющихся наработок, заявил в интервью РИА Новости глава Россвязи Олег Духовницкий.
В декабре 2018 года в Совете Федерации обсуждались поправки в закон "О связи", по которым импортеры, производители, а также физлица, приобретающие мобильные устройства за рубежом, должны будут регистрировать их по идентификатору абонентского устройства IMEI. Предполагалось, что без регистрации устройства не будут обслуживаться мобильными операторами РФ. Утраченные или похищенные устройства также останутся без связи. Стоимость регистрации для физлиц, как ожидается, не превысит 100 рублей.
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Обсуждалось введение регистрации по IMEI с 2023 года. Позже в Совете Федерации говорили, что данная норма может быть введена уже с 2020 года, но пока соответствующий закон не принят.
"С точки зрения программно-аппаратных подходов, используя базу данных перенесенных номеров и те наработки, что уже есть, все можно сделать достаточно быстро. Надо дождаться регулирования. Когда примут закон, что каждый телефон и планшет должны иметь свой идентификационный номер, начнется процедура маркировки, будут проводиться сертификационные процедуры, создание базы, куда будет заноситься информация, обучим население", - сказал Духовницкий.
Он добавил, что Россвязь поддерживает введение новой нормы. "Мы считаем, что это очень важная услуга и, безусловно, она должна быть введена", - заявил глава ведомства.
"Если она будет принята и закреплена соответствующими нормативными документами, то злоумышленники лишатся возможности похищать телефон или другое устройство. Идентификационный номер будет заведен в базу, и абонент, обращаясь к ней, сможет фактически онлайн удаленно заблокировать его. Так или иначе, надо вносить изменения в законы, работать на программной основе, разбираться с поставщиками", - добавил Духовницкий.
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Олег ДуховницкийФедеральное агентство связи (Россвязь)Совет Федерации РФОбщество
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