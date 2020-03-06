В Россвязи рассказали о возможности регистрации смартфонов по IMEI

Обсуждалось введение регистрации по IMEI с 2023 года. Позже в Совете Федерации говорили, что данная норма может быть введена уже с 2020 года, но пока соответствующий закон не принят.

"С точки зрения программно-аппаратных подходов, используя базу данных перенесенных номеров и те наработки, что уже есть, все можно сделать достаточно быстро. Надо дождаться регулирования. Когда примут закон, что каждый телефон и планшет должны иметь свой идентификационный номер, начнется процедура маркировки, будут проводиться сертификационные процедуры, создание базы, куда будет заноситься информация, обучим население", - сказал Духовницкий.

"Если она будет принята и закреплена соответствующими нормативными документами, то злоумышленники лишатся возможности похищать телефон или другое устройство. Идентификационный номер будет заведен в базу, и абонент, обращаясь к ней, сможет фактически онлайн удаленно заблокировать его. Так или иначе, надо вносить изменения в законы, работать на программной основе, разбираться с поставщиками", - добавил Духовницкий.