В Коми возбудили уголовное дело по факту гибели двух шахтеров

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Следователи СК РФ по республике Коми возбудили уголовное дело по факту гибели двух работников шахты "Воркутинская", сообщается на сайте СК РФ.
Ранее сообщалось, что в пятницу в шахте произошел выброс метана, два человека погибли. Всего, по данным МЧС, в шахте находились 106 горняков. Все остававшиеся в шахте выведены на поверхность.
"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Коми возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьей 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц)", - говорится в сообщении.
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