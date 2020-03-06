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2020-03-06T09:43+0300
https://ria.ru/20200306/1568230193.html
В Коми возбудили уголовное дело по факту гибели двух шахтеров
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РИА Новости

В Коми возбудили уголовное дело по факту гибели двух шахтеров

09:43 06.03.2020
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© Фото : ГУ МЧС РФ по Республике Коми Происшествие на шахте "Заполярная-2" блок Воркутинской АО "Воркутауголь" МОГО "Воркута"
Происшествие на шахте Заполярная-2 блок Воркутинской АО Воркутауголь МОГО Воркута
© Фото : ГУ МЧС РФ по Республике Коми
Происшествие на шахте "Заполярная-2" блок Воркутинской АО "Воркутауголь" МОГО "Воркута"
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Следователи СК РФ по республике Коми возбудили уголовное дело по факту гибели двух работников шахты "Воркутинская", сообщается на сайте СК РФ.
Ранее сообщалось, что в пятницу в шахте произошел выброс метана, два человека погибли. Всего, по данным МЧС, в шахте находились 106 горняков. Все остававшиеся в шахте выведены на поверхность.
"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Коми возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьей 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц)", - говорится в сообщении.
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