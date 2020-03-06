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2020-03-06T09:40+0300
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Азербайджан отправил в Белоруссию первую партию нефти Azeri Light
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РИА Новости

Азербайджан отправил в Белоруссию первую партию нефти Azeri Light

09:40 06.03.2020
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© AP Photo / Matthew BrownДобыча нефти
Добыча нефти
© AP Photo / Matthew Brown
Добыча нефти. Архивное фото
БАКУ, 6 мар – РИА Новости. Азербайджан отправил из турецкого порта Джейхан в Белоруссию первые 90 тысяч тонн нефти Azeri Light, сообщил РИА Новости официальный представитель Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) Ибрагим Ахмедов.
Пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко в конце февраля говорил, что SOCAR в марте поставит Белоруссии в порт Одессы два танкера нефти с последующей ее транспортировкой по трубопроводу Одесса-Броды.
"Отправили вчера вечером, груз 90 тысяч тонн нефти Azeri Light", - сообщил Ахмедов.
В начале этой неделе он говорил РИА Новости, что компания планирует отправить первый танкер 5-6 марта из Джейхана, а второй - в районе 20-го числа из Супсы.
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Белоруссия и РФ не договорились об условиях поставки нефти, в результате РФ с 1 января прекратила подачу нефти для обоих белорусских НПЗ, переработка на них была существенно снижена. Затем прокачка нефти на НПЗ частично возобновилась за счет поставок компаниями группы "Сафмар" Михаила Гуцериева. Президент Белоруссии Александр Лукашенко неоднократно говорил, что страна активно ищет источники поставок нефти, альтернативной российской. В правительстве Белоруссии сообщали, что в качестве альтернативы Минск рассматривает поставки нефти с Украины, из Польши, стран Балтии, Казахстана и Азербайджана.
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БелоруссияАзербайджанЭкономика
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