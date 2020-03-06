Назначен новый главврач больницы в Петербурге, откуда сбежали пациенты

Денис Гусев окончил в 1995 году Военно-медицинскую академию имени С.М. Кирова. В 2001 году защитил кандидатскую диссертацию, в 2007 году - докторскую диссертацию. Городской Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями он возглавлял с 2015 года. С 2016 года является главным внештатным специалистом комитета по здравоохранению Петербурга по вопросам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции.