ЦПК разработает тренажер, имитирующий работу на Луне и Марсе

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Подмосковный Центр подготовки космонавтов ведет разработку тренажера, имитирующего работу космонавтов на поверхности Подмосковный Центр подготовки космонавтов ведет разработку тренажера, имитирующего работу космонавтов на поверхности Луны Марса , заявил в интервью РИА Новости начальник Центра, Герой России Павел Власов.

"У нас есть тренажер "Выход-2", где отрабатываются операции по выходу в открытый космос. По аналогии с ним планируется создать новый тренажер, который будет имитировать работу космонавтов на поверхности Луны и Марса и силу тяжести на них", - сказал он.

По его словам, в ЦПК также разрабатывается тренажер для нового пилотируемого корабля "Орел" с расширенными функциональными возможностями.

"Считаем, что одного тренажера для качественной подготовки экипажей будет достаточно. Но если поймем, что количество стартов будет расти и, соответственно, увеличится нагрузка на подготовку экипажей, то закажем еще один тренажер", - добавил Власов.

Ранее сообщалось, что первый испытательный запуск корабля "Орел" состоится в августе-сентябре 2023 года на ракете-носителе "Ангара-А5" с космодрома Восточный. В 2024 году намечается беспилотный, в 2025 году – пилотируемый полет корабля к Международной космической станции