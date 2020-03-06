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Корабль ВМС Эквадора взяли на карантин для проверки на коронавирус
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РИА Новости

Корабль ВМС Эквадора взяли на карантин для проверки на коронавирус

09:30 06.03.2020
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© РИА Новости / Илона ГоловинаРыбаки и птицы на берегу Тихого океана
Рыбаки и птицы на берегу Тихого океана
© РИА Новости / Илона Головина
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Корабль ВМС Эквадора с 50 членами экипажа на борту взят на карантин после контакта одного из моряков с родственниками заболевшего коронавирусом человека, сообщает газета Comercio со ссылкой на военное ведомство и минздрав страны.
Как сообщается, судно пришвартовано на военно-морской базе в районе города Гуаякиль и находится на карантине со 2 марта. Данное решение было принято после того, как стало известно, что один из членов экипажа корабля общался с родственниками 71-летней женщины, у которой первой в стране был выявлен коронавирус. Речь идет о гражданке Эквадора, прибывшей из Испании 14 февраля.
Как заявил заместитель секретаря службы по надзору в сфере здравоохранения Иносенте Баханья, у члена экипажа корабля, контактировавшего с родственниками заболевшей, были взяты анализы на коронавирус. "На сегодняшний день результат отрицательный", - заявил он. Как ожидается, карантин с корабля может быть снят уже в пятницу.
Минздрав Эквадора сообщил в четверг о трёх новых случаях заражения коронавирусом из Китая на территории страны, всего выявлены 13 пациентов.
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Коронавирус COVID-19ЭквадорГуаякильИспанияВ мире
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