Корабль ВМС Эквадора взяли на карантин для проверки на коронавирус

Как заявил заместитель секретаря службы по надзору в сфере здравоохранения Иносенте Баханья, у члена экипажа корабля, контактировавшего с родственниками заболевшей, были взяты анализы на коронавирус. "На сегодняшний день результат отрицательный", - заявил он. Как ожидается, карантин с корабля может быть снят уже в пятницу.