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Военнослужащие Сирийской арабской армии в провинции Идлиб
Обострение ситуации в Идлибе
2020-03-06T13:23+0300
https://ria.ru/20200306/1568229648.html
В Идлибе не зафиксировали случаев нарушения режима прекращения огня
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/06/1568229977_0:0:1920:1080_1036x0_80_0_0_f8e9f420cc49ae04c3a230533dc858b1.jpg
РИА Новости

В Идлибе не зафиксировали случаев нарушения режима прекращения огня

09:27 06.03.2020 (обновлено: 13:23 06.03.2020)
11851
© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкПатруль российской военной полиции в районе освобожденного от боевиков города Саракеб в провинции Идлиб
Патруль российской военной полиции в районе освобожденного от боевиков города Саракеб в провинции Идлиб
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
САРАКИБ (Сирия), 6 мар — РИА Новости. Обстановка в районе сирийского города Саракиб спокойная, стороны соблюдают начавшийся с полуночи режим тишины, передает корреспондент РИА Новости.
"Ночью боев не было. Сирийская армия полностью соблюдает режим прекращения огня", — рассказал агентству военно-полевой источник.
За час до вступления в силу российско-турецких договоренностей террористы устроили интенсивный артиллерийский обстрел. Боевики наносили удары как по трассе М5 (Дамаск — Алеппо), так и по объездной дороге. В результате не меньше пяти машин было уничтожено.
В четверг, пока продолжались переговоры в Москве, террористы предприняли попытку массированной атаки в районе Саракиба. Основной удар пришелся на поселение Дадих, расположенное у М5. Они попытались отрезать стратегически важную автомагистраль и продвинуться к городу. Правительственные силы Сирии при поддержке плотного артиллерийского огня отбили все атаки и заставили боевиков отступить вглубь захваченных ими территорий.
Патруль российской военной полиции в районе освобожденного от боевиков города Саракеб в провинции Идлиб
Вчера, 08:41Сказано в эфире
"Очень сложно". Военный эксперт о ситуации в ИдлибеПрезиденты России и Турции договорились о прекращении огня в Сирии. Проблемы еще остаются, но принято важное решение, отметил в эфире радио Sputnik военный эксперт Алексей Подберезкин.

Договоренности России и Турции

Накануне в Москве прошли переговоры Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана по Сирии. По итогам шестичасовой беседы лидеры подписали соглашение, которое включает в себя следующие пункты:
1
Прекращение всех боевых действий по существующей линии соприкосновения с полуночи 6 марта.
2
Россия и Турция создают коридор безопасности шириной шесть километров к северу и югу от трассы М4 в Сирии.
3
Россия и Турция с 15 марта начинают совместное патрулирование вдоль трассы М4.
Москва и Анкара также отметили решимость бороться со всеми проявлениями терроризма, который не может быть чем-либо оправдан. Стороны согласились, что конфликт в Сирии не имеет военного решения, а также подтверждают приверженность суверенитету САР.
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Перемирие в Сирии: как будет работать план Путина и Эрдогана?
Вчера, 08:04
22284036
Обсудить 22
Обострение ситуации в ИдлибеВойна в СирииИдлиб (мухафаза)Сирия
Популярные комментарии
Разумеется, поправку на восточный менталитет надо сделать. Однако, в целом очень даже неплохо. Россия - самый мощный в мире переговорщик. Всё будет хорошо. Бог в помощь.
6 марта, 09:41
lyuda.terenteva.55
1710002
Эрдоган понял, что напортачил в Сирии, побежал за помощью на запад и получил там полный отлуп. После этого он и кинулся в Москву «договариваться», и это перемирие он постарается соблюдать, потому что понимает, что еще одного шанса ему русские не дадут.
6 марта, 10:34
AzogTheDefiler
901001
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