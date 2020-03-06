В Идлибе не зафиксировали случаев нарушения режима прекращения огня

"Очень сложно". Военный эксперт о ситуации в Идлибе Президенты России и Турции договорились о прекращении огня в Сирии. Проблемы еще остаются, но принято важное решение, отметил в эфире радио Sputnik военный эксперт Алексей Подберезкин.