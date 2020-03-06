В Идлибе не зафиксировали случаев нарушения режима прекращения огня

САРАКИБ (Сирия), 6 мар — РИА Новости. Обстановка в районе сирийского города Саракиб спокойная, стороны соблюдают начавшийся с полуночи режим тишины, передает корреспондент РИА Новости.
"Ночью боев не было. Сирийская армия полностью соблюдает режим прекращения огня", — рассказал агентству военно-полевой источник.
За час до вступления в силу российско-турецких договоренностей террористы устроили интенсивный артиллерийский обстрел. Боевики наносили удары как по трассе М5 (Дамаск — Алеппо), так и по объездной дороге. В результате не меньше пяти машин было уничтожено.
В четверг, пока продолжались переговоры в Москве, террористы предприняли попытку массированной атаки в районе Саракиба. Основной удар пришелся на поселение Дадих, расположенное у М5. Они попытались отрезать стратегически важную автомагистраль и продвинуться к городу. Правительственные силы Сирии при поддержке плотного артиллерийского огня отбили все атаки и заставили боевиков отступить вглубь захваченных ими территорий.
Договоренности России и Турции
Накануне в Москве прошли переговоры Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана по Сирии. По итогам шестичасовой беседы лидеры подписали соглашение, которое включает в себя следующие пункты:
1Прекращение всех боевых действий по существующей линии соприкосновения с полуночи 6 марта.
2Россия и Турция создают коридор безопасности шириной шесть километров к северу и югу от трассы М4 в Сирии.
3Россия и Турция с 15 марта начинают совместное патрулирование вдоль трассы М4.