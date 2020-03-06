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Отряд космонавтов Роскосмоса пополнится в декабре
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РИА Новости

Отряд космонавтов Роскосмоса пополнится в декабре

09:08 06.03.2020 (обновлено: 09:09 06.03.2020)
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© Фото : РоскосмосКосмонавт Александр Скворцов и астронавты Лука Пармитано и Кристина Кук во время тренировки по спуску на корабле Союз МС-13
Космонавт Александр Скворцов и астронавты Лука Пармитано и Кристина Кук во время тренировки по спуску на корабле Союз МС-13
© Фото : Роскосмос
Космонавт Александр Скворцов и астронавты Лука Пармитано и Кристина Кук во время тренировки по спуску на корабле Союз МС-13. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Отряд космонавтов Роскосмоса в декабре пополнится новыми членами, заявил в интервью РИА Новости начальник Центра подготовки космонавтов, Герой России Павел Власов.
В 2018 году Роскосмос отобрал восемь кандидатов в космонавты по итогам второго открытого набора в отряд. В настоящее время они проходят общекосмическую подготовку.
"Этап общекосмической подготовки завершится в ноябре-декабре. И перед Новым годом состоится заседание межведомственной квалификационной комиссии, которая при условии успешного прохождения подготовки присвоит кандидатам квалификацию "космонавт-испытатель", - сказал Власов.
По его словам, подготовка новых космонавтов идет более-менее ровно. "Бывает, конечно, когда кто-то что-то не доучил. Они из другого поколения, которое без интернета жить не может. Все сидят в соцсетях. Есть такой тренд: если вечером не запостит чего-нибудь, то на следующий день будет "хворый" ходить", - пояснил начальник ЦПК.
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Он отметил, что это не может не отражаться на подготовке. "Если при учебе одним глазом смотреть в гаджет, кто там "лайкнул", то как минимум внимание рассеивается. Пока мы эту ситуацию держим под контролем", - добавил Власов.
В 2020 году подмосковный Центр подготовки космонавтов отметил свое 60-летие. За это время в нем были подготовлены к космическим полетам представители более 30 стран мира. В настоящее время в отряд космонавтов Роскосмоса входят 24 космонавта и 8 кандидатов в космонавты.
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РоссияЦентр подготовки космонавтовКосмос - РИА НаукаРоскосмос
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