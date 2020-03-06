Отряд космонавтов Роскосмоса пополнится в декабре

Космонавт Александр Скворцов и астронавты Лука Пармитано и Кристина Кук во время тренировки по спуску на корабле Союз МС-13. Архивное фото

Космонавт Александр Скворцов и астронавты Лука Пармитано и Кристина Кук во время тренировки по спуску на корабле Союз МС-13

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Отряд космонавтов Роскосмоса в декабре пополнится новыми членами, заявил в интервью РИА Новости начальник Центра подготовки космонавтов, Герой России Павел Власов.

В 2018 году Роскосмос отобрал восемь кандидатов в космонавты по итогам второго открытого набора в отряд. В настоящее время они проходят общекосмическую подготовку.

"Этап общекосмической подготовки завершится в ноябре-декабре. И перед Новым годом состоится заседание межведомственной квалификационной комиссии, которая при условии успешного прохождения подготовки присвоит кандидатам квалификацию "космонавт-испытатель", - сказал Власов.

По его словам, подготовка новых космонавтов идет более-менее ровно. "Бывает, конечно, когда кто-то что-то не доучил. Они из другого поколения, которое без интернета жить не может. Все сидят в соцсетях. Есть такой тренд: если вечером не запостит чего-нибудь, то на следующий день будет "хворый" ходить", - пояснил начальник ЦПК

Он отметил, что это не может не отражаться на подготовке. "Если при учебе одним глазом смотреть в гаджет, кто там "лайкнул", то как минимум внимание рассеивается. Пока мы эту ситуацию держим под контролем", - добавил Власов.