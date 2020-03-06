В Хабаровске задержали подозреваемых в незаконном лове осетров

ХАБАРОВСК, 6 мар – РИА Новости. Полицейские задержали в Полицейские задержали в Хабаровске троих мужчин, которые подозреваются в незаконном лове осетров в Амуре и заготовке черной икры, у них изъято более 190 килограммов деликатеса, сообщила официальный представитель МВД России Ирины Волк

"Сотрудниками УМВД России по Хабаровскому краю при участии Росгвардии задержаны трое жителей краевой столицы по подозрению в незаконном обороте водных биологических ресурсов, которые принадлежат к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации", - сказала Волк журналистам.

Он отметила, что в декабре 2019 года сотрудники Госавтоинспекции на подъезде к железнодорожному вокзалу Хабаровска остановили для проверки документов легковой автомобиль. В салоне было обнаружено 85 килограммов черной икры.

По ее словам, через некоторое время были задержаны подозреваемые. Они имели разрешение на вылов рыбы лососевых пород и ловили ее легально. Желая увеличить свой доход, подозреваемые весной и осенью прошлого года выловили в Амуре осетров и заготовили икру.

"По месту проживания подозреваемых, а также в принадлежащих им трех гаражных боксах обнаружено 190 килограммов черной икры и фрагменты рыб, которые помещены на ответственное хранение. Предварительный ущерб, причиненный Российской Федерации , превышает миллион рублей", - сообщила Волк.

Она отметила, что СУСК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологический ресурсов". Все фигуранты заключены под стражу.