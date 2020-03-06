Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-06T09:03+0300
https://ria.ru/20200306/1568228762.html
В Хабаровске задержали подозреваемых в незаконном лове осетров
https://cdn24.img.ria.ru/images/17821/72/178217240_0:658:3543:2651_1036x0_80_0_0_8ea7f5bd2c5452a2c3e9ef2b4ac4e79a.jpg
РИА Новости

В Хабаровске задержали подозреваемых в незаконном лове осетров

09:03 06.03.2020
132
© РИА Новости / Магомед Алиев / Перейти в фотобанкУлов браконьеров
Улов браконьеров
© РИА Новости / Магомед Алиев
Перейти в фотобанк
Улов браконьеров. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 6 мар – РИА Новости. Полицейские задержали в Хабаровске троих мужчин, которые подозреваются в незаконном лове осетров в Амуре и заготовке черной икры, у них изъято более 190 килограммов деликатеса, сообщила официальный представитель МВД России Ирины Волк.
"Сотрудниками УМВД России по Хабаровскому краю при участии Росгвардии задержаны трое жителей краевой столицы по подозрению в незаконном обороте водных биологических ресурсов, которые принадлежат к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации", - сказала Волк журналистам.
Осетр
9 декабря 2019, 03:00РИА Наука
Ученые придумали, как спасти осетра от браконьеров
Он отметила, что в декабре 2019 года сотрудники Госавтоинспекции на подъезде к железнодорожному вокзалу Хабаровска остановили для проверки документов легковой автомобиль. В салоне было обнаружено 85 килограммов черной икры.
По ее словам, через некоторое время были задержаны подозреваемые. Они имели разрешение на вылов рыбы лососевых пород и ловили ее легально. Желая увеличить свой доход, подозреваемые весной и осенью прошлого года выловили в Амуре осетров и заготовили икру.
"По месту проживания подозреваемых, а также в принадлежащих им трех гаражных боксах обнаружено 190 килограммов черной икры и фрагменты рыб, которые помещены на ответственное хранение. Предварительный ущерб, причиненный Российской Федерации, превышает миллион рублей", - сообщила Волк.
Она отметила, что СУСК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологический ресурсов". Все фигуранты заключены под стражу.
В Амуре обитают два вида осетровых: амурский осетр и калуга. Из-за низкой численности их вылов в реке в коммерческих целях запрещен.
Осетр
25 июня 2019, 13:01
На Волге на 80% потеряны нерестилища осетра, заявили в Генпрокуратуре
300000
Обсудить 0
РоссияИрина ВолкФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Амур (река)ХабаровскПроисшествия
Рекомендуем
Человеческий мозг
Ученые назвали простой способ замедлить старение
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:37ЦПК разработает тренажер, имитирующий работу на Луне и Марсе
09:31Новую версию проекта AES+F "Турандот" привезли в "Зарядье"
09:30Корабль ВМС Эквадора взяли на карантин для проверки на коронавирус
09:27Сирия и Турция соблюдают режим прекращения огня в Идлибе
09:26"Аврора" с 7 марта отменит рейсы с Сахалина на Хоккайдо
09:19Екатеринбуржца обследуют после контакта с носителем коронавируса
09:16РБК: секретный экспорт в России сократился на 13 процентов
09:13На дальневосточной таможне рассказали о резком росте вывоза медизделий
09:12Россвязь не будет заказывать за рубежом спутники программы "Экспресс"
09:12Травников: профилактика COVID-19 помогла снизить заболеваемость ОРВИ
09:08Отряд космонавтов Роскосмоса пополнится в декабре
09:07"Победа" ввела услугу возврата билета
09:03В Хабаровске задержали подозреваемых в незаконном лове осетров
09:01Ученые назвали простой способ замедлить старение
08:58В Кургане ночью сгорели автобусы, пострадавших нет
08:55Южная Корея отреагировала на введение карантина для ее граждан Японией
08:49В Петербурге проверяют более 60 приехавших человек на коронавирус
08:49В Приморье отметили необычно ранний прилет японских журавлей
08:47Сахалин отложил закрытие авиасообщения с Хоккайдо
08:46Новый украинский премьер объяснил свои слова о поставках воды в Крым
Лента новостейМолния