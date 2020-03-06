Новый украинский премьер объяснил свои слова о поставках воды в Крым

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль разъяснил свои слова о необходимости возобновить подачу воды в Крым.
Он отметил, что формат ток-шоу является не самым лучшим для обсуждения важных вопросов, поэтому его истинная позиция "потерялась в суете студии". По словам Шмыгаля, Киев "хочет помочь" украинцам в Крыму, но сейчас это невозможно.
"Позиция остается неизменной: мы хотели бы подавать воду нашим гражданам, но не можем и не имеем технической возможности делать это до возвращения полуострова в состав Украины", — написал политик на своей странице на Facebook.
Он пояснил, что Киев боится, что подаваемая вода пойдет на военные базы.
Ранее Шмыгаль заявил, что подача воды на полуостров — это вопрос "гуманитарной ответственности". Он подчеркнул, что Крым — это Украина, поэтому власти "не собираются не подавать воду в Украину".
Водоснабжение Крыма
Украина обеспечивала до 85 процентов потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, который идет от Днепра. Однако после вхождения полуострова в состав России в 2014 году подача воды по каналу полностью прекратилась.
Проблему водоснабжения удалось решить бурением новых артезианских скважин, а также переброской воды по реке Биюк-Карасу и по каналу на восток Крыма. Его южные и центральные районы обеспечиваются водой естественных водохранилищ.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России.
13 февраля, 14:19Власти Крыма не видят перспектив для переговоров с Украиной по воде