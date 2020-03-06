Новый украинский премьер объяснил свои слова о поставках воды в Крым

Денис Шмыгаль на внеочередном заседании Верховной рады Украины в Киеве

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Новый премьер-министр Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль разъяснил свои слова о необходимости возобновить подачу воды в Крым.

Он отметил, что формат ток-шоу является не самым лучшим для обсуждения важных вопросов, поэтому его истинная позиция "потерялась в суете студии". По словам Шмыгаля, Киев "хочет помочь" украинцам в Крыму, но сейчас это невозможно.

"Позиция остается неизменной: мы хотели бы подавать воду нашим гражданам, но не можем и не имеем технической возможности делать это до возвращения полуострова в состав Украины", — написал политик на своей странице на Facebook.

Он пояснил, что Киев боится, что подаваемая вода пойдет на военные базы.

Ранее Шмыгаль заявил, что подача воды на полуостров — это вопрос "гуманитарной ответственности". Он подчеркнул, что Крым — это Украина, поэтому власти "не собираются не подавать воду в Украину".

Водоснабжение Крыма

Украина обеспечивала до 85 процентов потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, который идет от Днепра. Однако после вхождения полуострова в состав России в 2014 году подача воды по каналу полностью прекратилась.

Проблему водоснабжения удалось решить бурением новых артезианских скважин, а также переброской воды по реке Биюк-Карасу и по каналу на восток Крыма. Его южные и центральные районы обеспечиваются водой естественных водохранилищ.