Более 900 человек пожелали стать космонавтами Роскосмоса

Космонавт во время выхода в открытый космос . Архивное фото

Космонавт во время выхода в открытый космос

© Фото : Роскомос Космонавт во время выхода в открытый космос

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Более 900 обращений поступило от желающих полететь в космос в ходе нового набора в отряд космонавтов Более 900 обращений поступило от желающих полететь в космос в ходе нового набора в отряд космонавтов Роскосмоса , в том числе от атомщиков и военных, заявил в интервью РИА Новости начальник Центра подготовки космонавтов, Герой России Павел Власов.

Третий открытый набор в отряд космонавтов Роскосмоса стартовал в июне 2019 года и продлится до июня 2020 года. Планируется отобрать четырех кандидатов в космонавты.

"Всего по состоянию на 4 марта у нас 922 обращения. Они поступили как по телефону, так и по электронной почте", - сказал Власов.

По его словам, представлено 74 пакета документов - от 16 женщин и 58 мужчин. "Среди них 15 претендентов из ракетно-космической отрасли, два - из Росатома , девять – из Минобороны РФ", - добавил Власов.

Он отметил, что новому набору предстоит готовиться к полетам на Международную космическую станцию , кораблях "Союз" и "Орел", а также к пилотируемой лунной программе.

МИА "Россия сегодня" выступает официальным информационным партнером текущего набора в отряд космонавтов.