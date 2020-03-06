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Более 900 человек пожелали стать космонавтами Роскосмоса
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РИА Новости

Более 900 человек пожелали стать космонавтами Роскосмоса

08:34 06.03.2020
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© Фото : РоскомосКосмонавт во время выхода в открытый космос
Космонавт во время выхода в открытый космос
© Фото : Роскомос
Космонавт во время выхода в открытый космос . Архивное фото
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Более 900 обращений поступило от желающих полететь в космос в ходе нового набора в отряд космонавтов Роскосмоса, в том числе от атомщиков и военных, заявил в интервью РИА Новости начальник Центра подготовки космонавтов, Герой России Павел Власов.
Третий открытый набор в отряд космонавтов Роскосмоса стартовал в июне 2019 года и продлится до июня 2020 года. Планируется отобрать четырех кандидатов в космонавты.
"Всего по состоянию на 4 марта у нас 922 обращения. Они поступили как по телефону, так и по электронной почте", - сказал Власов.
По его словам, представлено 74 пакета документов - от 16 женщин и 58 мужчин. "Среди них 15 претендентов из ракетно-космической отрасли, два - из Росатома, девять – из Минобороны РФ", - добавил Власов.
Он отметил, что новому набору предстоит готовиться к полетам на Международную космическую станцию, кораблях "Союз" и "Орел", а также к пилотируемой лунной программе.
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В 2020 году подмосковный Центр подготовки космонавтов отметил свое 60-летие. За это время в нем были подготовлены к космическим полетам представители более 30 стран мира. В настоящее время в отряд космонавтов Роскосмоса входят 24 космонавта и 8 кандидатов в космонавты.
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РоссияКосмос - РИА НаукаРоскосмос
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