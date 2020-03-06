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Под Челябинском произошел пожар в цехе с пиломатериалами
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РИА Новости

Под Челябинском произошел пожар в цехе с пиломатериалами

08:20 06.03.2020 (обновлено: 08:26 06.03.2020)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник пожарной части
Сотрудник пожарной части
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
ЧЕЛЯБИНСК, 6 мар – РИА Новости. Производственный цех с пиломатериалами и оборудованием загорелся в пятницу утром в Сосновском районе Челябинской области, пожар локализовали на площади 600 квадратных метров, пострадавших нет, сообщил пресс-центр ГУМЧС России по региону.
По данным пресс-центра, в пятницу утром после получения сигнала тревоги сотрудники МЧС выехали по адресу в Сосновский район, деревню Казанцево. На момент прибытия горели пиломатериалы и оборудование в производственном одноэтажном здании размером 30х20 метров.
"По предварительным данным, позднее обнаружение и сообщение о пожаре позволили огню распространиться на всю территорию строения. Пожар был локализован на площади 600 квадратных метров. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Тушение пожара осложнялось отсутствием наружного водоснабжения в непосредственной близости от очага: ближайший пожарный гидрант располагался на расстоянии 3 километров, уточняется в сообщении. Работа по тушению пожара осуществлялась методом подвоза воды, еще один пожарный ствол подавался на защиту расположенной в непосредственной близости автостоянки, поясняет пресс-центр.
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