В Москве в пятницу ожидают рекордно теплую погоду

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Рекордно теплая погода ожидается в Москве в пятницу, воздух прогреется до плюс 9 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Сегодня в Москве сохранится облачная погода, местами пройдут небольшие дожди. Температура воздуха - плюс 7-9 градусов, по области плюс 5-10 градусов", - сообщил он.
Синоптик добавил, что в столице будет обновлен рекорд максимальной температуры воздуха, который пока принадлежит 1995 году и составляет плюс 6,4 градуса.
"Ветер южный, 5-10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 743 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы", - добавил Синенков.