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В Москве в пятницу ожидают рекордно теплую погоду
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РИА Новости

В Москве в пятницу ожидают рекордно теплую погоду

08:14 06.03.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкТеплая погода в Москве
Теплая погода в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
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Теплая погода в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Рекордно теплая погода ожидается в Москве в пятницу, воздух прогреется до плюс 9 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Сегодня в Москве сохранится облачная погода, местами пройдут небольшие дожди. Температура воздуха - плюс 7-9 градусов, по области плюс 5-10 градусов", - сообщил он.
Синоптик добавил, что в столице будет обновлен рекорд максимальной температуры воздуха, который пока принадлежит 1995 году и составляет плюс 6,4 градуса.
"Ветер южный, 5-10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 743 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы", - добавил Синенков.
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