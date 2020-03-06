Для возможного полета на "Союзе" в 2021 году выбрали Кэтлин Рубинс

В феврале 2020 года Рогозин заявил, что контракт с НАСА на покупку мест в кораблях "Союз" может быть подписан в апреле.

В марте 2019 года корабль Crew Dragon совершил первый испытательный беспилотный полет на МКС. В декабре 2019 года первый такой полет выполнил корабль Starliner, но по техническим причинам его стыковка с МКС была отменена. В январе 2020 года компания Boeing сообщила, что НАСА анализирует необходимость повторного беспилотного полета Starliner и что заложила 410 миллионов долларов на такую возможность.