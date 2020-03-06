Для возможного полета на "Союзе" в 2021 году выбрали Кэтлин Рубинс

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Астронавт НАСА Кэтлин Рубинс может полететь на пилотируемом корабле "Союз МС-18" на Международную космическую станцию весной 2021 года, заявил в интервью РИА Новости начальник Центра подготовки космонавтов, Герой России Павел Власов.
В декабре 2019 года генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил о решении предоставить НАСА по одному месту на кораблях "Союз МС-17" со стартом в октябре 2020 года и "Союз МС-18" со стартом в апреле 2021 года. Это позволит агентству обеспечить пребывание на МКС как минимум одного американского астронавта до октября 2021 года на случай задержек стартов новых американских пилотируемых кораблей.
В феврале 2020 года Рогозин заявил, что контракт с НАСА на покупку мест в кораблях "Союз" может быть подписан в апреле.
"На весну и осень 2020 года американской стороной выбраны, соответственно, Кристофер Кэссиди и Стивен Боуэн. На весну 2021 года от НАСА окончательного решения (о покупке места) пока нет. Но если они используют эту возможность, то полетит Кэтлин Рубинс", - сказал Власов.
В 2011 году была выведена из эксплуатации американская многоразовая пилотируемая транспортная система Space Shuttle. После этого экипажи на МКС доставляют только российские корабли "Союз". В США для отправки астронавтов на станцию разработаны новые пилотируемые корабли: Crew Dragon - компанией SpaceX, Starliner - компанией Boeing.
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В марте 2019 года корабль Crew Dragon совершил первый испытательный беспилотный полет на МКС. В декабре 2019 года первый такой полет выполнил корабль Starliner, но по техническим причинам его стыковка с МКС была отменена. В январе 2020 года компания Boeing сообщила, что НАСА анализирует необходимость повторного беспилотного полета Starliner и что заложила 410 миллионов долларов на такую возможность.
Первый испытательный полет корабля Crew Dragon с экипажем к МКС намечается в мае.
После испытательных беспилотного и пилотируемого полетов корабли Crew Dragon и Starliner будут сертифицированы НАСА для штатных миссий на МКС.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00.