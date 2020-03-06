В ГД оценили перспективу возобновления Киевом поставок воды в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости. Депутат Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет назвал возможное возобновление поставок днепровской воды из Украины в Крым обоюдовыгодным решением, которому должны предшествовать переговоры с российской стороной.

Ранее новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что выступает за возобновление подачи воды Киевом в Крым, назвав это вопросом "гуманитарной ответственности". При этом он подчеркнул, что Крым - это Украина, поэтому власти не собираются не подавать воду на Украину.

"Подобные шаги можно только приветствовать. Наконец-то в словах украинской власти начала проскальзывать экономика, а потом уже популизм и политика. Это было бы взаимовыгодное сотрудничество между нашими народами и странами. Все бы от этого выиграли, и Украина и российский Крым, но для начала надо сесть за стол переговоров и определиться, как действовать дальше", - сказал Шеремет РИА Новости.

По его словам, Крым готов к возобновлению поставок днепровской воды. При этом не исключено, что украинская сторона будет настаивать именно на продаже воды.

"Я считаю, что мы найдем взаимовыгодные интересы от такого сотрудничества. Украине еще и выгодно спасти Херсонскую область от экологической катастрофы, которую спровоцировало перекрытие канала", - подчеркнул депутат.

При этом Шеремет предложил киевским властям уйти от спекуляций вокруг российского статуса Крыма, так как этот вопрос закрыт окончателен.

"Киеву пора уже двигаться дальше, признав выбор крымчан, сделанный шесть лет назад в сторону возвращения на свою историческую Родину – Россию", - сказал депутат.