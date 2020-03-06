В Бийске три человека погибли при пожаре в жилом доме

"На момент прибытия первого подразделения дом уже горел открытым огнем. Возгорание было обнаружено поздно, и пламя по деревянным конструкциям успело распространиться на площадь около 60 кв. метров. На месте происшествия были обнаружены трое погибших, в том числе ребенок. Установлено, что погибшая девочка не проживала в доме, была в гостях у родственников", - говорится в сообщении.