В Бийске три человека погибли при пожаре в жилом доме

БАРНАУЛ, 6 мар - РИА Новости. Три человека погибли, в том числе ребёнок, в ночь на пятницу в частом жилом доме в городе Бийске Алтайского края, сообщает Главное управление МЧС РФ по региону.
По данным ведомства, сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера пожарно-спасательной части в 3.57 по местному времени (23.57 мск).
"На момент прибытия первого подразделения дом уже горел открытым огнем. Возгорание было обнаружено поздно, и пламя по деревянным конструкциям успело распространиться на площадь около 60 кв. метров. На месте происшествия были обнаружены трое погибших, в том числе ребенок. Установлено, что погибшая девочка не проживала в доме, была в гостях у родственников", - говорится в сообщении.
Сейчас обстоятельства произошедшего устанавливаются, на месте работают представители следственного управления. Наиболее вероятная причина пожара - неосторожное обращение с огнем.