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Экс-депутата госсобрания Якутии осудили за ДТП в пьяном виде
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РИА Новости

Экс-депутата госсобрания Якутии осудили за ДТП в пьяном виде

06:56 06.03.2020
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© Sputnik / Табылды КадырбековНаручники
Наручники
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Наручники . Архивное фото
ЯКУТСК, 6 мар – РИА Новости. Экс-депутат госсобрания Якутии получил 2 года и 6 месяцев лишения свободы в колонии-поселении за пьяную езду, закончившуюся смертельным ДТП в 2017 году, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
В мае 2019 года Якутский горсуд приговорил Николая Румянцева к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы. Защита подала апелляцию на это решение. Экс-депутат находился под домашним арестом. Его адвокаты трижды просили суд прекратить дело за примирением сторон, но ходатайства были отклонены.
Суд в Якутске повторно рассмотрел уголовное дело по обвинению бывшего парламентария республики в пьяной езде, повлекшей "по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть человека" (ч. 4 ст. 264 УК РФ).
ДТП произошло на 23-м километре дороги "НАМ" со стороны города Якутска в направлении села Намцы Намского района республики. Суд признал доказанным тот факт, что осужденный управлял автомобилем Nissan Patrol в состоянии алкогольного опьянения. Он превысил скорость и сбил троих пешеходов на обочине.
"В результате дорожно-транспортного происшествия двое потерпевших получили средней тяжести и тяжкий вред здоровью, а третий пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия", - отметили в прокуратуре.
Осужденный признал вину частично.
"С учетом мнения государственного обвинителя судом назначено наказание в виде 2 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с лишением права управлять транспортным средством на 2 года. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами", - рассказали в пресс-службе.
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