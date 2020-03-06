Экс-депутата госсобрания Якутии осудили за ДТП в пьяном виде

ЯКУТСК, 6 мар – РИА Новости. Экс-депутат госсобрания Экс-депутат госсобрания Якутии получил 2 года и 6 месяцев лишения свободы в колонии-поселении за пьяную езду, закончившуюся смертельным ДТП в 2017 году, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В мае 2019 года Якутский горсуд приговорил Николая Румянцева к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы. Защита подала апелляцию на это решение. Экс-депутат находился под домашним арестом. Его адвокаты трижды просили суд прекратить дело за примирением сторон, но ходатайства были отклонены.

Суд в Якутске повторно рассмотрел уголовное дело по обвинению бывшего парламентария республики в пьяной езде, повлекшей "по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть человека" (ч. 4 ст. 264 УК РФ).

ДТП произошло на 23-м километре дороги "НАМ" со стороны города Якутска в направлении села Намцы Намского района республики. Суд признал доказанным тот факт, что осужденный управлял автомобилем Nissan Patrol в состоянии алкогольного опьянения. Он превысил скорость и сбил троих пешеходов на обочине.

"В результате дорожно-транспортного происшествия двое потерпевших получили средней тяжести и тяжкий вред здоровью, а третий пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия", - отметили в прокуратуре.

Осужденный признал вину частично.