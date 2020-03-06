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Под Хабаровском автомобиль с людьми провалился под лед
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РИА Новости

Под Хабаровском автомобиль с людьми провалился под лед

05:35 06.03.2020
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрач скорой медицинской помощи возле автомобиля
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 6 мар – РИА Новости. Автомобиль УАЗ, в котором, предположительно, было два человека, провалился под лед при пересечении несанкционированной переправы через Амур под Хабаровском, сообщает ГУМЧС России по Хабаровскому краю в пятницу.
Отмечается, что сообщение о происшествии поступило в МЧС вечером в четверг.
"Со слов очевидцев в момент происшествия в автомобиле находились люди, которые не смогли покинуть транспортное средство. По предварительным данным, их было двое. Провал произошел в 8 километрах от населенного пункта Виноградовка Хабаровского района на реке Амур", - говорится в сообщении.
Отмечается, что прибывшие на место спасатели и инспекторы ГИМС обнаружили машину на расстоянии 40 метров от берега на глубине 4 метров. Чтобы УАЗ не унесло течением, которое здесь очень сильное, его зафиксировали тросом. В пятницу к обследованию автомобиля планируется привлечь водолазов.
МЧС предупреждает жителей края, что в связи с повышением среднесуточных температур, лед на реке становится хрупким, появляются трещины и промоины. Выезд на лед вне санкционированных переправ крайне опасен. По состоянию на 6 марта в крае под надзором ГИМС находится 36 ледовых переправ.
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