Под Хабаровском автомобиль с людьми провалился под лед

ХАБАРОВСК, 6 мар – РИА Новости. Автомобиль УАЗ, в котором, предположительно, было два человека, провалился под лед при пересечении несанкционированной переправы через Амур Автомобиль УАЗ, в котором, предположительно, было два человека, провалился под лед при пересечении несанкционированной переправы через Амур под Хабаровском , сообщает ГУМЧС России по Хабаровскому краю в пятницу.

Отмечается, что сообщение о происшествии поступило в МЧС вечером в четверг.

"Со слов очевидцев в момент происшествия в автомобиле находились люди, которые не смогли покинуть транспортное средство. По предварительным данным, их было двое. Провал произошел в 8 километрах от населенного пункта Виноградовка Хабаровского района на реке Амур", - говорится в сообщении.

Отмечается, что прибывшие на место спасатели и инспекторы ГИМС обнаружили машину на расстоянии 40 метров от берега на глубине 4 метров. Чтобы УАЗ не унесло течением, которое здесь очень сильное, его зафиксировали тросом. В пятницу к обследованию автомобиля планируется привлечь водолазов.