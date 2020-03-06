За сутки в Китае выявили 16 ввозных случаев заражения коронавирусом

Медицинские работники во временном госпитале для лечения пациентов с коронавирусом, в Ухане, провинция Хубэй

ПЕКИН, 6 мар - РИА Новости. Компетентные ведомства Компетентные ведомства Китая за минувшие сутки выявили 16 ввозных случаев заражения новым коронавирусом , следует из сообщения государственного комитета по здравоохранению.

"За 5 марта было зарегистрировано 16 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом, которые завезены в страну из-за границы, из них 11 в провинции Ганьсу, четыре в Пекине, один в Шанхае. Общее число подтвержденных ввозных случаев достигло 36", - указано в сообщении комитета.

Главное таможенное управление КНР в среду опубликовало заявление, в котором говорилось, что по данным на 4 марта, таможенные органы по всей стране обнаружили 6728 въезжающих в Китай человек с симптомами коронавируса, среди них выявлено 779 предполагаемых случаев заболевания и 75 случаев, когда тест на нуклеиновую кислоту нового типа коронавируса дал положительный результат.

Снижение общего числа зараженных в статистике комитета по здравоохранению можно объяснить тем, что проведенные позже повторные тесты и тщательные клинические исследования могли дать отрицательный результат.