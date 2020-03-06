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За сутки в Китае выявили 16 ввозных случаев заражения коронавирусом
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РИА Новости

За сутки в Китае выявили 16 ввозных случаев заражения коронавирусом

05:28 06.03.2020
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© REUTERS / China DailyМедицинские работники во временном госпитале для лечения пациентов с коронавирусом, в Ухане, провинция Хубэй
Медицинские работники во временном госпитале для лечения пациентов с коронавирусом, в Ухане, провинция Хубэй
© REUTERS / China Daily
ПЕКИН, 6 мар - РИА Новости. Компетентные ведомства Китая за минувшие сутки выявили 16 ввозных случаев заражения новым коронавирусом, следует из сообщения государственного комитета по здравоохранению.
"За 5 марта было зарегистрировано 16 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом, которые завезены в страну из-за границы, из них 11 в провинции Ганьсу, четыре в Пекине, один в Шанхае. Общее число подтвержденных ввозных случаев достигло 36", - указано в сообщении комитета.
Главное таможенное управление КНР в среду опубликовало заявление, в котором говорилось, что по данным на 4 марта, таможенные органы по всей стране обнаружили 6728 въезжающих в Китай человек с симптомами коронавируса, среди них выявлено 779 предполагаемых случаев заболевания и 75 случаев, когда тест на нуклеиновую кислоту нового типа коронавируса дал положительный результат.
Снижение общего числа зараженных в статистике комитета по здравоохранению можно объяснить тем, что проведенные позже повторные тесты и тщательные клинические исследования могли дать отрицательный результат.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19. Жертвами болезни в Китае уже стали 3042 человека, более 53,7 тысячи выздоровели.
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Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаКитайВ мире
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