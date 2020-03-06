Мирные жители возвращаются в освобожденный поселок под Алеппо

АЛЕППО (Сирия), 6 мар - РИА Новости. Мирные жители возвращаются в недавно освобожденный престижный поселок Хан-эль-Асаль в пригороде Мирные жители возвращаются в недавно освобожденный престижный поселок Хан-эль-Асаль в пригороде Алеппо , который боевики удерживали несколько лет. Террористы оставили поселок практически полностью разрушенным.

"Там (в доме) нет ничего, (он) пустой. Мы все здесь оставили - мебель, телевизоры, стиральные машины. Моего компьютера тоже нет. Пока придется ремонтировать. Но я моей маме фото не покажу, это и для меня тяжело, представляете, как маме будет. Отцу тоже не покажу, он, можно сказать, потерял жизнь на этой стройке, и теперь вот", - рассказывает по-русски журналистам Абдурахман Хамад, его отец долгое время вел бизнес с российскими компаниями.

В поселке, который располагается в нескольких минутах езды от Алеппо, много мусора, на земле валяются электрические кабели. Здесь нет воды и света, на стенах зданий еще не успели закрасить символику боевиков. Одно из самых красивых зданий Хан-эль-Асаля - двухэтажный особняк - боевики приспособили под госпиталь. На полу разбросаны шприцы, медицинские изделия, лекарства, у входа на улице - больничная койка. По словам местных жителей, в поселке располагался штаб организации "Белые каски", которую Россия неоднократно уличала в инсценировке химических атак. Подтверждение тому - найденный в импровизированном госпитале буклет с изображением людей в белых касках.

В освобожденном поселке пока немноголюдно. Здесь до последнего оставался предприниматель Мемех Факед Умар, который также торговал с Россией и даже обучал детей в школе при российском посольстве. "В первое время, когда захватили территорию, они здесь бардак такой устроили. Очень многие бежали, они (боевики - ред.) заходили в их дома и воровали. Утащили все до последней нитки", - рассказал он о бесчинствах, устроенных боевиками.

Сириец Махмуд Хасан вернулся в поселок, где находится дом его родителей. "Все разграблено, раскурочено. Отца моего зачем-то боевики с собой забрали, ему 90 лет - а они его держат в тюрьме где-то под Идлибом, хотя ничего противозаконного он никогда не делал", - рассказывает Мемех Факед Умар.