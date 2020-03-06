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2020-03-06T03:40+0300
https://ria.ru/20200306/1568224475.html
Продажи спортивных товаров в России перед 8 марта выросли на треть
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РИА Новости

Продажи спортивных товаров в России перед 8 марта выросли на треть

03:40 06.03.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтеллаж с кроссовками в одном из магазинов спортивной одежды и обуви Adidas
Стеллаж с кроссовками в одном из магазинов спортивной одежды и обуви Adidas
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Продажи спортивных товаров и фитнес-услуг в России перед 8 марта выросли на треть, а средний чек увеличился на 3%, до 4050 рублей, сказано в исследовании крупнейшего в РФ оператора фискальных данных "Платформа ОФД", имеющемся в распоряжении РИА Новости.
Эксперты сравнили агрегированные данные о продажах, поступающие с более 900 тысяч касс со всей России за первые дни марта, с 1 по 3 марта 2020 года, и аналогичный период прошлого года.
Помимо спортивных товаров и фитнеса, в выборку компании попали такие популярные подарки на 8 марта, как цветы, косметика, одежда, посуда, электроника и гаджеты, книги, отдых в отелях и украшения.
На ювелирные изделия средний чек вырос по сравнению с прошлым годом сильнее всего - на 11%, до 6110 рублей. На втором месте отдых в гостиницах и отелях - рост на 10%, до 3330 рублей, на третьем - цветы (увеличение на 5%, до 990 рублей). Снизился средний чек только на посуду: на 2% - до 1190 рублей.
Помимо спортивных товаров и фитнес-услуг, наиболее востребованными у россиян категориями в преддверии 8 марта стали отели (рост продаж на 20%) и цветы, годовой рост продаж в денежном выражении составил 8%.
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