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2020-03-06T04:52+0300
https://ria.ru/20200306/1568224012.html
Борисенко может полететь на МКС на новом американском корабле
https://cdn22.img.ria.ru/images/155149/72/1551497274_0:243:3210:2048_1036x0_80_0_0_81de5858b938059102aa663e728862c1.jpg
РИА Новости

Борисенко может полететь на МКС на новом американском корабле

03:04 06.03.2020 (обновлено: 04:52 06.03.2020)
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© NASA / Joel Kowsky Ракета-носитель Falcon 9 с Crew Dragon
 Ракета-носитель Falcon 9 с Crew Dragon
© NASA / Joel Kowsky
Ракета-носитель Falcon 9 с Crew Dragon. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Группа российских космонавтов для полетов на Международную космическую станцию на новых американских пилотируемых кораблях отобрана, среди них - Андрей Борисенко, заявил в интервью РИА Новости начальник Центра подготовки космонавтов Герой России Павел Власов.
В 2011 году была выведена из эксплуатации американская многоразовая пилотируемая транспортная система Space Shuttle. После этого экипажи на МКС доставляют только российские корабли "Союз". В США для отправки астронавтов на станцию разработаны новые пилотируемые корабли: Crew Dragon - компанией SpaceX, Starliner - компанией Boeing.
После испытательных беспилотного и пилотируемого полетов корабли Crew Dragon и Starliner будут сертифицированы НАСА для штатных миссий на МКС. Это даст возможность осуществлять по бартерному принципу полеты российских космонавтов на американских кораблях и американских астронавтов на российских.
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"Уже есть группа российских космонавтов, предварительно отобранная для полетов на американских кораблях. Никакими распорядительными документами она еще не определена, потому что, честно говоря, нечего им там делать сейчас по текущему состоянию дел", - сказал Власов.

По его словам, одним из кандидатов является Андрей Борисенко. "Но если у НАСА затянутся испытания кораблей, то будет логично дать Борисенко слетать вместо этого на "Союзе", - добавил он.
Власов отметил, что российские космонавты начнут летать на новых американских кораблях "только тогда, когда американская сторона убедит нас в безопасности их кораблей".
"Пока та статистика, которая у них есть, уверенности не вселяет. Наша позиция: полет возможен только после успешных пилотируемых миссий каждого из кораблей. Кстати, наши космонавты полетят на американских кораблях не пилотами. У них там не будет командирских функций", - пояснил начальник ЦПК.
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Он также сообщил, что сейчас с американской стороной проходят предварительные переговоры об изготовлении соответствующего снаряжения для российских космонавтов. "Возможно, они заранее пригласят наших космонавтов для проведения необходимых обмеров", - сказал Власов.
В марте 2019 года корабль Crew Dragon совершил первый испытательный беспилотный полет на МКС. В декабре 2019 года первый такой полет выполнил корабль Starliner, но по техническим причинам его стыковка с МКС была отменена. В январе 2020 года компания Boeing сообщила, что НАСА анализирует необходимость повторного беспилотного полета Starliner и что заложила 410 миллионов долларов на такую возможность.
Первый испытательный полет корабля Crew Dragon с экипажем к МКС намечается в мае.
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Хочу стать космонавтомРоссияАндрей БорисенкоЦентр подготовки космонавтовМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаНАСАСША
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