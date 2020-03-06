Неверов считает необходимым обсуждение поправок в Конституцию

"Я думаю, что мы перед вторым чтением тоже соберем фракцию, еще достаточно подробно проговорим. Для нас важна сейчас процедура сама прохождения - второе чтение, третье чтение, обсуждение в региональных парламентах и, конечно, встреча с нашими избирателями, с нашим гражданами. Довести дополнительно до них все поправки, которые внесены и, конечно, получить поддержку", - сказал Неверов.

Руководитель фракции подчеркнул, что механизм прохождения всех этих обсуждений через процедуру голосования не позволит кому-либо внести изменения "кулуарно" или что- то поменять - "только через обсуждение с людьми".

"Тот процесс, который вы заложили, мне кажется, люди будут очень серьезно воспринимать, потому что они почувствовали, что они могут реально сегодня внести эти предложения, которые будут услышаны, потому что все поправки, которые вносились, они вносились через эту процедуру", - заключил Неверов, поблагодарив президента.

Неверов назвал крайне важным социальный блок - индексация социальных выплат и пенсий. Он отметил, что совсем недавно не было возможности даже для индексации материнского капитала, а пенсии недоиндексировались.

"Сейчас это, соответственно, в Конституции очень четко прописано... Тут была на прошлой неделе региональная неделя, мы достаточно активно выезжали, встречались с людьми, обсуждали, и люди очень хорошо это воспринимали", - отметил Неверов.