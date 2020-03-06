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Военнослужащие Сирийской арабской армии в провинции Идлиб
Обострение ситуации в Идлибе
2020-03-06T02:54+0300
https://ria.ru/20200306/1568223706.html
Путин и Эрдоган договорились о прекращении огня в Идлибе
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/05/1568196870_0:0:1765:993_1036x0_80_0_0_da5ca613c4ffecd00a730184b04fc5a5.jpg
РИА Новости

Путин и Эрдоган договорились о прекращении огня в Идлибе

02:24 06.03.2020 (обновлено: 02:54 06.03.2020)
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© РИА Новости / Сергей ГунеевПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган по итогам шестичасовых переговоров согласовали режим прекращения огня в сирийской провинции Идлиб.
Проект соглашения озвучили министры иностранных дел двух стран.
Боевые действия в зоне деэскалации Идлиб должны прекратиться с полуночи 6 марта. Кроме того, Москва и Анкара организуют коридор безопасности у трассы М-4 протяженностью шесть километров к северу и югу от нее, а с 15 марта в этом районе начнется совместное патрулирование.
Россия и Турция также подтвердили приверженность ранее заключенным договоренностям — о создании зон деэскалации от 2017 года и сочинскому меморандуму 2018 года.
Москва и Анкара также отметили решимость бороться со всеми проявлениями терроризма, который не может быть оправдан под каким-либо предлогом. Стороны согласились, что конфликт в Сирии не имеет военного решения, а также подтверждают приверженность суверенитету САР.
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Точки соприкосновения

Российский президент поблагодарил турецкого коллегу за его решение приехать в Москву и "подтвердить наши отношения".
Путин также отметил, что Москва не всегда согласна с Анкарой по оценкам происходящего в Сирии, но в критические моменты странам удавалось находить точки соприкосновения.
Кроме того, российский лидер подчеркнул, что нельзя допустить ослабления борьбы с терроризмом. Он добавил, что Россия и Турция заинтересованы в сохранении астанинского формата урегулирования конфликта в Сирии.

Право на ответ

Турция оставляет за собой право отвечать на действия правительственных сил Сирии, подчеркнул Эрдоган по итогам переговоров с Путиным.
Для этого Турция уже направила в Идлиб дополнительные силы.
Эрдоган также пообещал, что Анкара "обязуется оказать содействие сирийским беженцам в вопросе возвращения на родину".
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Обострение в Идлибе

Ситуация в сирийской провинции Идлиб обострилась 27 февраля, когда террористы, контролирующие территорию сирийской провинции, атаковали войска САР. Правительственная армия Сирии открыла ответный огонь, в результате погибли 36 турецких военных, которые вели наступление в рядах боевиков.
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Обострение ситуации в ИдлибеРоссияВойна в СирииИдлиб (мухафаза)Владимир ПутинСирияРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
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