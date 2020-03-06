Путин и Эрдоган договорились о прекращении огня в Идлибе

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган по итогам шестичасовых переговоров согласовали режим прекращения огня в сирийской провинции Идлиб.
Проект соглашения озвучили министры иностранных дел двух стран.
Боевые действия в зоне деэскалации Идлиб должны прекратиться с полуночи 6 марта. Кроме того, Москва и Анкара организуют коридор безопасности у трассы М-4 протяженностью шесть километров к северу и югу от нее, а с 15 марта в этом районе начнется совместное патрулирование.
Россия и Турция также подтвердили приверженность ранее заключенным договоренностям — о создании зон деэскалации от 2017 года и сочинскому меморандуму 2018 года.
Точки соприкосновения
Российский президент поблагодарил турецкого коллегу за его решение приехать в Москву и "подтвердить наши отношения".
Путин также отметил, что Москва не всегда согласна с Анкарой по оценкам происходящего в Сирии, но в критические моменты странам удавалось находить точки соприкосновения.
Кроме того, российский лидер подчеркнул, что нельзя допустить ослабления борьбы с терроризмом. Он добавил, что Россия и Турция заинтересованы в сохранении астанинского формата урегулирования конфликта в Сирии.
Право на ответ
Турция оставляет за собой право отвечать на действия правительственных сил Сирии, подчеркнул Эрдоган по итогам переговоров с Путиным.
Для этого Турция уже направила в Идлиб дополнительные силы.
Эрдоган также пообещал, что Анкара "обязуется оказать содействие сирийским беженцам в вопросе возвращения на родину".
Обострение в Идлибе
Ситуация в сирийской провинции Идлиб обострилась 27 февраля, когда террористы, контролирующие территорию сирийской провинции, атаковали войска САР. Правительственная армия Сирии открыла ответный огонь, в результате погибли 36 турецких военных, которые вели наступление в рядах боевиков.
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