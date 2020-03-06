Путин и Эрдоган договорились о прекращении огня в Идлибе

Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи

Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи

Проект соглашения озвучили министры иностранных дел двух стран.

Боевые действия в зоне деэскалации Идлиб должны прекратиться с полуночи 6 марта. Кроме того, Москва и Анкара организуют коридор безопасности у трассы М-4 протяженностью шесть километров к северу и югу от нее, а с 15 марта в этом районе начнется совместное патрулирование.

Россия и Турция также подтвердили приверженность ранее заключенным договоренностям — о создании зон деэскалации от 2017 года и сочинскому меморандуму 2018 года.

Москва и Анкара также отметили решимость бороться со всеми проявлениями терроризма, который не может быть оправдан под каким-либо предлогом. Стороны согласились, что конфликт в Сирии не имеет военного решения, а также подтверждают приверженность суверенитету САР.

Точки соприкосновения

Российский президент поблагодарил турецкого коллегу за его решение приехать в Москву и "подтвердить наши отношения".

Путин также отметил, что Москва не всегда согласна с Анкарой по оценкам происходящего в Сирии, но в критические моменты странам удавалось находить точки соприкосновения.

Кроме того, российский лидер подчеркнул, что нельзя допустить ослабления борьбы с терроризмом. Он добавил, что Россия и Турция заинтересованы в сохранении астанинского формата урегулирования конфликта в Сирии.

Право на ответ

Турция оставляет за собой право отвечать на действия правительственных сил Сирии, подчеркнул Эрдоган по итогам переговоров с Путиным.

Для этого Турция уже направила в Идлиб дополнительные силы.

Эрдоган также пообещал, что Анкара "обязуется оказать содействие сирийским беженцам в вопросе возвращения на родину".

Обострение в Идлибе