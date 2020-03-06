В РВИО высоко оценили проведение Балатонской оборонительной операции

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Балатонская операция стала последней крупной оборонительной операцией в годы Балатонская операция стала последней крупной оборонительной операцией в годы Великой Отечественной войны - это вершина военного искусства советских военачальников, заявил РИА Новости в пятницу эксперт РВИО Никита Буранов

В этот день 75 лет назад войска 3-го Украинского фронта под командованием маршала Советского Союза Федора Толбухина успешно завершили Балатонскую оборонительную операцию. В течение 10 суток в Венгрии продолжались ожесточенные бои, в которых с обеих сторон участвовало более 800 тысяч человек. Немцам удалось лишь вклиниться в оборону советских войск. Потеряв свыше 40 тысяч человек, до 500 танков и штурмовых орудий, 300 орудий и минометов, противник 15 марта прекратил наступление и перешел к обороне. В результате были сорваны попытки немецкого командования остановить наступление на южном крыле фронта. Балатонская операция была последней оборонительной операцией Красной армии в ходе Великой Отечественной войны.

"Балатонская операция стала последней крупной оборонительной операцией Красной армии Великой Отечественной войны. Ход операции интересен и важен не столько с точки зрения геополитических моментов, а также из-за характера ведения боевых действий. Она стала вершиной военного искусства советских военачальников, демонстрацией их высокого оперативного искусства. Советские войска действовали против превосходящего по силам и лучше вооруженного противника, но все равно одержали уверенную победу. Операция проводилась с тонким расчетом, войска находились под полным контролем командиров, не одно звено управления не было нарушено", - заявил Буранов.

Историк отметил, что в Ставке до последнего сомневалось, что противник предпримет наступление в Венгрии. В этот момент опасность угрожала Берлину, и было убеждение, что основные и самые боеспособные войска будут сосредоточены именно там для защиты своей столицы. Но немецкому командованию было важно сохранить Венгрию, чтобы не потерять доступ к последним на тот момент запасам нефти. В противном случае армия оставалась без топлива для ведения дальнейших боевых действий

Ставка на "королевские тигры"

"Для проведения наступления немецкое командование сосредоточило на главном направлении большое число войск, основную ударную силу составляла 6-я танковая армия СС, которой командовал генерал-полковник войск Йозеф Дитрих. На вооружении эсэсовцев находилось более сотни "королевских тигров", самых совершенных на конец войны танков. Его лобовая броня составляла 150 миллиметров и не пробивалась ни одной танковой пушкой. Также у немцев было еще одно значимое преимущество, они использовали приборы ночного видения", - рассказал историк.

Буранов подчеркнул, что Красной армии противостояли эсэсовцы - фанатично преданные идеям третьего рейха бойцы, готовые сражаться до последнего.

"Войскам 3-го Украинского фронта пришлось действовать против численно превосходящего, мотивированного противника, значительно лучше вооруженного и технически оснащенного. Немцы были уверены, что легко реализуют свое подавляющее преимущество, они хотели за два дня наступления продвинуться на берег Дуная", - заявил историк.

Он напомнил, что согласно планам немецкого командования, 2-я танковая армия должна была нанести отвлекающий удар и оттянуть большую часть сил фронта. Но этого сделать не удалось, поскольку хорошо сработала разведка, которая вскрыла действие противника. Советскому командованию было досконально известно о противнике, в том числе количество машин, которое у них было, направление движения.

"Немцы использовали проверенную тактику применения тяжелых танков. На километр фронта выставлялась 70-80 тяжелых боевых машин, создавая предельно высокую концентрацию сил", - рассказал историк.

Буранов рассказал, что Толбухин противопоставил немецкой танковой мощи глубокоэшелонированную оборону до трех-четырех оборонительных линий и в глубину 25-30 километров. Это соответствует примерно тому, что было на Курской дуге. На пути танков встали стрелковые и артиллерийские соединения.

Заигрывающие батареи

"Ставка была сделана на использование подвижной обороны, войска меняли рубежи, проводили быстрые перегруппировки. Широко применялись тактика так называемых "заигрывающих батарей", когда несколько противотанковых орудий выставлялось на виду, и немецкие танки, подставляя непробиваемую лобовую броню, шли на них в лоб. Таким образом, немецкие танки втягивались в расставленные для них капканы. В это время с флангов, с хорошо замаскированных позиций открывали огонь противотанковые пушки, самоходные орудия, которые стреляли по бортам танков. Также состоялось несколько скоротечных маневренных танковых боев, когда группы Т-34 подходили как можно ближе к тяжелым танкам и расстреливали их практически в упор", - рассказывает историк.

Он напомнил, что в результате тяжелейших боев немцам удалось продвинуться на три-пять километров, где-то на семь и на некоторых участках вклиниться в линию обороны советской армии.

"Когда немецкое наступление стало выдыхаться, Толбухин использовал оставшиеся в резерве подвижные соединения танковые, кавалерийский и стрелковый корпуса и их силами нанес контрудар. К 8 марту наступавшие полностью выдохлись и перешли к оборонительным действиям", - рассказал Буранов .

Потери немцев, по его словам, были настолько катастрофическими, что командующий 6-й армией Дитрих горько шутил, что "я командующей 6-й армией, потому что у меня осталось всего шесть танков".

"Если учесть, что в начале операции у 6-й армии было 100 только тяжелых танков, то потери можно назвать катастрофическими. Этому есть подтверждение в виде фотографий с мест, которые делали советские военные корреспонденты, на них изображена местность, которая на протяжении несколько километров сплошь усеяна разбитой военной техникой", - заявил историк.