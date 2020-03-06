Эксперты: женщины получают от работы больше удовольствия, чем мужчины

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Российские Российские женщины , хоть и получают за свою работу меньшие деньги, чем мужчины , но испытывают от нее больше удовольствия, сообщили РИА Новости результаты своего отчета в медиаофисе Всероссийской переписи населения (ВПН) 2020.

"Женщины в России больше мужчин удовлетворены выполняемыми обязанностями, режимом работы, условиями труда, расстоянием до работы и получают больше профессионального и морального удовлетворения от своей деятельности. Единственное, что не устраивает почти всех занятых в экономике женщин - это заработок. Не вполне удовлетворены 52% работниц и совсем не удовлетворены - 13,5%", - говорится в документе.

По данным медиаофиса ВПН, во всех областях экономики средняя заработная плата у женщин меньше, чем у мужчин, и это не зависит от занимаемой должности: "в среднем по рынку труда зарплата женщины руководителя, специалиста, служащего или рабочего меньше, чем у мужчины на сходной позиции, например, позиция среднего специального персонала в области правовой, социальной работы, культуры и родственных занятий имеет расхождение по заработной плате в пять раз".

"Исключение составляют женщины - квалифицированные работники сельского и лесного хозяйства, рыбоводства и рыболовства и неквалифицированные работники по сбору мусора до 45 лет. Их зарплата, как ни странно, выше, чем у мужчин", - подсчитали специалисты.

Кроме того, в целом, 86% женщин и мужчин тратят на работу около 40 часов в неделю. Однако, как показывает статистика, занятые россиянки, по сравнению с мужчинами, имеют меньше свободного времени на себя и в два раза больше времени тратят на ведение домашнего хозяйства в любой день недели. "Больше всего времени занимает уборка, стирка, глажка и приготовление пищи. Например, в выходные у женщин на стирку и глажку уходит в среднем полчаса, в то время как у мужчин - две минуты", - добавляется в отчете.