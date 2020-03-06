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Эксперты: женщины получают от работы больше удовольствия, чем мужчины
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РИА Новости

Эксперты: женщины получают от работы больше удовольствия, чем мужчины

01:50 06.03.2020
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© Fotolia / Picture-FactoryЖенщина работает за ноутбуком
Женщина работает за ноутбуком
© Fotolia / Picture-Factory
Женщина работает за ноутбуком. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Российские женщины, хоть и получают за свою работу меньшие деньги, чем мужчины, но испытывают от нее больше удовольствия, сообщили РИА Новости результаты своего отчета в медиаофисе Всероссийской переписи населения (ВПН) 2020.
"Женщины в России больше мужчин удовлетворены выполняемыми обязанностями, режимом работы, условиями труда, расстоянием до работы и получают больше профессионального и морального удовлетворения от своей деятельности. Единственное, что не устраивает почти всех занятых в экономике женщин - это заработок. Не вполне удовлетворены 52% работниц и совсем не удовлетворены - 13,5%", - говорится в документе.
По данным медиаофиса ВПН, во всех областях экономики средняя заработная плата у женщин меньше, чем у мужчин, и это не зависит от занимаемой должности: "в среднем по рынку труда зарплата женщины руководителя, специалиста, служащего или рабочего меньше, чем у мужчины на сходной позиции, например, позиция среднего специального персонала в области правовой, социальной работы, культуры и родственных занятий имеет расхождение по заработной плате в пять раз".
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"Исключение составляют женщины - квалифицированные работники сельского и лесного хозяйства, рыбоводства и рыболовства и неквалифицированные работники по сбору мусора до 45 лет. Их зарплата, как ни странно, выше, чем у мужчин", - подсчитали специалисты.
Кроме того, в целом, 86% женщин и мужчин тратят на работу около 40 часов в неделю. Однако, как показывает статистика, занятые россиянки, по сравнению с мужчинами, имеют меньше свободного времени на себя и в два раза больше времени тратят на ведение домашнего хозяйства в любой день недели. "Больше всего времени занимает уборка, стирка, глажка и приготовление пищи. Например, в выходные у женщин на стирку и глажку уходит в среднем полчаса, в то время как у мужчин - две минуты", - добавляется в отчете.
"Но отдавая много времени и сил своим родным и близким, наши женщины активно организуют и свой отдых. Чуть более 42% из них предпочитают кафе и рестораны, 35,6% - походы в кино, 30,7% - духовное общение с людьми одной веры. Не реже раза в год посещают концерты 30% российских женщин, театр - 22,5%, художественные выставки или музеи - 17%. Интересно, что среди мужчин не менее раза в год в театр приходит лишь 11,9%, что практически вдвое меньше, чем среди женщин. Проще всего мужчинам и женщинам найти друг друга в кинотеатрах и кафе, куда они ходят с примерно равной интенсивностью", - заключили в медиаофисе.
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