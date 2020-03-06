Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
2020-03-06T01:38+0300
https://ria.ru/20200306/1568223191.html
СМИ: кражу работы Бэнкси в Париже заказал сам автор
https://cdn24.img.ria.ru/images/150006/66/1500066670_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_f8f4410d8d1c98bea4126de605cfbe1f.jpg
РИА Новости

СМИ: кражу работы Бэнкси в Париже заказал сам автор

01:38 06.03.2020
283
© РИА Новости / Ирина Калашникова / Перейти в фотобанкСотрудники полиции во Франции
Сотрудники полиции во Франции
© РИА Новости / Ирина Калашникова
Перейти в фотобанк
Сотрудники полиции во Франции. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Подозреваемый в похищении работы художника Бэнкси в Париже заявляет, что кражу "заказал" сам автор граффити, сообщает газета Parisien со ссылкой на источники в расследовании.
Фрагмент дорожного указателя, на котором была нарисована крыса в маске, держащая в руках канцелярский нож, был выпилен и похищен в ночь на 1 сентября 2019 года. В начале февраля французские правоохранители задержали двух подозреваемых в похищении.
В ходе следствия один из подозреваемых, который, по его словам, вращается в кругах уличных художников и музыкантов, сообщил, что Бэнкси сам попросил его "вернуть" эту работу. По данным издания, эта версия пока является приоритетной для следователей.
Адвокат подозреваемого Антуан Вэ намерен ходатайствовать о прекращении дела. "Владелец не может украсть у себя самого", - заявил он.
Бэнкси (Banksy) – английский художник-загадка, провокатор и шутник, изменивший массовое представление об уличном искусстве. Его ироничные и остроумные работы, направленные против политики, войны, капитализма и морализаторства, становятся предметом охоты журналистов, фотографов, вандалов, художественных критиков и коллекционеров. Работы Бэнкси не раз уходили с молотка за шестизначные суммы.
Работа художника Бэнкси, изображенная на Марш-лейн в Бристоле
22 февраля, 11:27Культура
Бэнкси рассказал, почему рад тому, что вандалы испортили его работу
542000
Обсудить 0
КультураБэнксиФранцияПариж
Рекомендуем
Дорога в Гаити
Госдеп поднял уровень опасности поездок на Гаити до максимального
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:53Из шахты в Коми, где произошел выброс метана, вывели 104 человека
07:51В ГД оценили перспективу возобновления Киевом поставок воды в Крым
07:38В центре Москвы нашли старинный сейф со следами взлома
07:36Тест на коронавирус у жителя Липецка оказался отрицательным
07:32Службы доставки в Китае на фоне эпидемии возобновили работу на 90,2%
07:25Россиянам разъяснили, можно ли заходить в метро с едой и кофе
07:23При выбросе метана в шахте "Воркутинская" погибли два человека
07:16В Бийске три человека погибли при пожаре в жилом доме
07:15Минтранс объяснил, должны ли мужчины уступать женщинам место в метро
07:11Минтранс назвал правила прослушивания музыки в метро
07:06На греческой границе расширят программы помощи мигрантам
07:03В провалившемся под лед автомобиле у Хабаровска не нашли людей
06:56Экс-депутата госсобрания Якутии осудили за ДТП в пьяном виде
06:50Жителя Приамурья осудили за убийство с помощью самодельного пистолета
06:36Посольство уточнило работу пунктов пропуска на границе России и Китая
06:24Боевые стрельбы Су-25 на Ставрополье сняли на видео
06:04Госдеп: США и Турция стремятся к "реальному" перемирию в Идлибе
05:48В Миссисипи нашли мертвую рыбу, похожую на крокодила
05:40Названы самые популярные автомобили на российском рынке
05:37США обвинили менеджера Group-IB Кислицина в киберпреступлениях
Лента новостейМолния