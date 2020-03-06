СМИ: кражу работы Бэнкси в Париже заказал сам автор

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Подозреваемый в похищении работы художника Подозреваемый в похищении работы художника Бэнкси Париже заявляет, что кражу "заказал" сам автор граффити, сообщает газета Parisien со ссылкой на источники в расследовании.

Фрагмент дорожного указателя, на котором была нарисована крыса в маске, держащая в руках канцелярский нож, был выпилен и похищен в ночь на 1 сентября 2019 года. В начале февраля французские правоохранители задержали двух подозреваемых в похищении.

В ходе следствия один из подозреваемых, который, по его словам, вращается в кругах уличных художников и музыкантов, сообщил, что Бэнкси сам попросил его "вернуть" эту работу. По данным издания, эта версия пока является приоритетной для следователей.

Адвокат подозреваемого Антуан Вэ намерен ходатайствовать о прекращении дела. "Владелец не может украсть у себя самого", - заявил он.