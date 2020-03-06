СМИ: кражу работы Бэнкси в Париже заказал сам автор

Фрагмент дорожного указателя, на котором была нарисована крыса в маске, держащая в руках канцелярский нож, был выпилен и похищен в ночь на 1 сентября 2019 года. В начале февраля французские правоохранители задержали двух подозреваемых в похищении.
В ходе следствия один из подозреваемых, который, по его словам, вращается в кругах уличных художников и музыкантов, сообщил, что Бэнкси сам попросил его "вернуть" эту работу. По данным издания, эта версия пока является приоритетной для следователей.
Адвокат подозреваемого Антуан Вэ намерен ходатайствовать о прекращении дела. "Владелец не может украсть у себя самого", - заявил он.
Бэнкси (Banksy) – английский художник-загадка, провокатор и шутник, изменивший массовое представление об уличном искусстве. Его ироничные и остроумные работы, направленные против политики, войны, капитализма и морализаторства, становятся предметом охоты журналистов, фотографов, вандалов, художественных критиков и коллекционеров. Работы Бэнкси не раз уходили с молотка за шестизначные суммы.