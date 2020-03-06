Глава Минздрава Украины заявил, что стране нужна страховая медицина

КИЕВ, 6 мар – РИА Новости. Новый министр здравоохранения Новый министр здравоохранения Украины Илья Емец заявил, что в стране как можно скорее должна появиться страховая медицина.

"Я уверен, что мы должны решить первое – это страховая медицина. Мы абсолютно обязаны сейчас как можно быстрее сказать, что если я гражданин Украины, то я имею право на страховое обеспечение", - сказал он в эфире программы "Право на власть" на телеканале " 1+1 ".

Емец отметил, что необходимо сделать так, чтобы медицинской реформой были довольны как медики, так и пациенты.

"Они должны быть не против реформы. Если хоть один из них будет против, никакой реформы не будет", - сказал Емец.

Первый этап медицинской реформы на Украине стартовал сразу же после смены правительства в августе 2019 года. За это время новый Минздрав перевел финансирование с учреждений на конкретные медицинские услуги и создал онлайн-инструмент "Доступные лекарства", который находит аптеки в радиусе семи километров от больниц.