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Глава Минздрава Украины заявил, что стране нужна страховая медицина
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РИА Новости

Глава Минздрава Украины заявил, что стране нужна страховая медицина

01:18 06.03.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи на Украине
Автомобиль скорой помощи на Украине
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Автомобиль скорой помощи на Украине. Архивное фото
КИЕВ, 6 мар – РИА Новости. Новый министр здравоохранения Украины Илья Емец заявил, что в стране как можно скорее должна появиться страховая медицина.
"Я уверен, что мы должны решить первое – это страховая медицина. Мы абсолютно обязаны сейчас как можно быстрее сказать, что если я гражданин Украины, то я имею право на страховое обеспечение", - сказал он в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1".
Емец отметил, что необходимо сделать так, чтобы медицинской реформой были довольны как медики, так и пациенты.
"Они должны быть не против реформы. Если хоть один из них будет против, никакой реформы не будет", - сказал Емец.
Первый этап медицинской реформы на Украине стартовал сразу же после смены правительства в августе 2019 года. За это время новый Минздрав перевел финансирование с учреждений на конкретные медицинские услуги и создал онлайн-инструмент "Доступные лекарства", который находит аптеки в радиусе семи километров от больниц.
По словам Зоряны Скалецкой, занимавшей ранее должность министра здравоохранения Украины, с 1 апреля стартует второй этап медреформы, и финансирование будут получать те больницы, которые имеют необходимое оборудование и могут оказать необходимую услугу. Остальные медучреждения будут перепрофилированы.
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