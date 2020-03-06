Путин не обсуждал роспуск Госдумы с главами фракций и спикером

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Президент России Президент России Владимир Путин не обсуждал вопрос о роспуске Госдумы на встречах с главами фракций и спикером палаты, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков

На вопрос, поднимался ли вопрос о роспуске Госдумы в каком-либо формате в ходе встреч с лидерами фракций и спикером нижней палаты парламента, Песков ответил отрицательно.

"Нет", - сказал он.

Ранее в четверг на брифинге журналистам, отвечая на вопрос о возможности роспуска Госдумы, пресс-секретарь президента заявил, что в повестке Путина эта тема не значится. При этом Песков отметил, что все будет зависеть от лидеров думских фракций и эти вопросы надо адресовать им.

Встреча с лидерами думских фракций, запланированная на вечер четверга, была проведена из-за плотного графика президента и затянувшимися переговорами по Сирии с президентом Турции после полуночи в пятницу. Президент, как и планировал, сначала провел встречи с лидерами фракций по отдельности, а потом совместную беседу, где поблагодарил их за работу над поправками в конституцию.