Путин не обсуждал роспуск Госдумы с главами фракций и спикером

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин не обсуждал вопрос о роспуске Госдумы на встречах с главами фракций и спикером палаты, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
На вопрос, поднимался ли вопрос о роспуске Госдумы в каком-либо формате в ходе встреч с лидерами фракций и спикером нижней палаты парламента, Песков ответил отрицательно.
"Нет", - сказал он.
Ранее в четверг на брифинге журналистам, отвечая на вопрос о возможности роспуска Госдумы, пресс-секретарь президента заявил, что в повестке Путина эта тема не значится. При этом Песков отметил, что все будет зависеть от лидеров думских фракций и эти вопросы надо адресовать им.
Встреча с лидерами думских фракций, запланированная на вечер четверга, была проведена из-за плотного графика президента и затянувшимися переговорами по Сирии с президентом Турции после полуночи в пятницу. Президент, как и планировал, сначала провел встречи с лидерами фракций по отдельности, а потом совместную беседу, где поблагодарил их за работу над поправками в конституцию.
В середине февраля об этой встрече Путина попросил глава фракции "Единая Россия" Сергей Неверов. Тогда он отметил, что есть просьба собрать четырех руководителей фракций, чтобы поговорить на тему поправок, обсудить предложения, которые есть у их руководителей. Президент пообещал, что встреча состоится.