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Эксперты рассказали об отношении россиян к президенту-женщине
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РИА Новости

Эксперты рассказали об отношении россиян к президенту-женщине

00:49 06.03.2020
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкГерб РФ на трибуне
Герб РФ на трибуне
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Герб РФ на трибуне. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Женщину на посту президента России хотели бы видеть только 21% россиян, при этом женщина-политик должна быть образованной, порядочной и решительной, свидетельствуют данные совместного опроса ВЦИОМ и Центра политической конъюнктуры (ЦПК).
По данным исследования, 69% россиян хотели бы видеть женщину на посту министра здравоохранения, социального обеспечения или образования, по 51% - во главе одной из ведущих партий и на посту руководителя фракции или комитета Госдумы, 31% - на посту председателя правительства, 21% - на посту президента РФ, на посту министра обороны, МВД или генерального прокурора.
Отмечается, что при этом больше всего граждане не хотели бы видеть женщину на посту министра обороны, МВД или генерального прокурора (83%), а также на посту президента (68%), на посту председателя правительства (56%).
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Как указано в опросе, по мнению россиян, в первую очередь женщина-политик должна обладать такими качествами, как ум, образованность, грамотность, компетентность, профессионализм (36%), также 29% респондентов ответили, что в ней должны присутствовать порядочность, честность, проницательность, 14% - она должна обладать силой, волей, решительностью.
По результатам исследования, в наибольшей мере соответствует названным россиянами качествам председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко (19%), на втором месте - официальный представитель МИД РФ Мария Захарова (11%), а третье место разделили глава ЦИК РФ Элла Памфилова и глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина (по 5% соответственно).
При этом в опросе указано, что более половины опрошенных (52%) проголосовали бы за такую женщину на выборах президента в 2024 году, если бы она планировала баллотироваться, 39% - не стали бы голосовать. Те, кто дал отрицательный ответ, среди причин в первую очередь указывали, что президентом должен быть мужчина (36%), также 14% против женщин в политике.
Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 1 марта 2020 года среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет методом телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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