Путин: необходимы гарантии недопустимости раскачки ситуации в стране

"При всем позитиве, связанном с демократизацией страны, но вернуться в годы тяжелых испытаний для граждан - этого, наверное, точно никто не хочет", - сказал глава государства.

"Нужны гарантии невозможности отката назад в том направлении, в которое мы не хотим возвращаться. Недопустимость новых попыток раскачки страны. Тоже этого никто не хочет. Многие из вас были свидетелями тех тяжелых событий. Уверен, ничего подобного не должно повториться в нашей истории, в нашем будущем, вернее", - отметил Путин.