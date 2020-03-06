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Премьер Украины готов уволиться, если не оправдает надежды граждан
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РИА Новости

Премьер Украины готов уволиться, если не оправдает надежды граждан

00:27 06.03.2020
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© РИА Новости / СтрингерНовый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на внеочередном заседании Верховной рады Украины в Киеве
Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на внеочередном заседании Верховной рады Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
КИЕВ, 6 мар – РИА Новости. Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил в четверг, что уйдет с этого поста, если не оправдает надежды соотечественников.
Верховная рада Украины в среду назначила нового премьера и обновила состав правительства.
"Я уйду с должности, если не оправдаю надежды украинцев", - сказал Шмыгаль в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1".
Он отметил, что готов отказать президенту Украины Владимиру Зеленскому по многим вопросам, но не представляет, чтобы глава государства попросил его о чем-то противозаконном.
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