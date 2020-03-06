Премьер Украины готов уволиться, если не оправдает надежды граждан

КИЕВ, 6 мар – РИА Новости. Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил в четверг, что уйдет с этого поста, если не оправдает надежды соотечественников.
Верховная рада Украины в среду назначила нового премьера и обновила состав правительства.
"Я уйду с должности, если не оправдаю надежды украинцев", - сказал Шмыгаль в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1".
Он отметил, что готов отказать президенту Украины Владимиру Зеленскому по многим вопросам, но не представляет, чтобы глава государства попросил его о чем-то противозаконном.