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Число заболевших коронавирусом в Эстонии увеличилось до пяти человек
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РИА Новости

Число заболевших коронавирусом в Эстонии увеличилось до пяти человек

00:22 06.03.2020
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкЭстония
Эстония
© РИА Новости / Владимир Песня
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Эстония. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 6 мар - РИА Новости. Республиканский департамент здоровья в четверг выявил коронавирус у двоих жителей Таллина, в субботу вернувшихся из Бергамо (Италия), таким образом, число заболевших коронавирусом в Эстонии увеличилось до пяти человек.
"Лаборатория департамента здоровья в четверг подтвердила наличие коронавируса у двух таллинцев, вернувшихся 29 февраля домой самолетом из Бергамо. У одного их них проявились высокая температура и трудности с дыханием, у другого - кашель. Сейчас они находятся на домашнем лечении", - говорится в сообщении департамента.
Всего в Эстонии на данный момент коронавирусом заражены уже пять человек, из них четверо 29 февраля прилетели самолетом из Бергамо в Ригу.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
Число зараженных в материковом Китае превысило 80 тысяч человек, скончались 3012, излечились более 52 тысяч. По последним данным ВОЗ, число зараженных за пределами КНР превысило 12,5 тысячи в 76 странах, скончались 214 человек.
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Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаВОЗЭстонияИталияТаллинВ мире
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