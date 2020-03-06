ХЕЛЬСИНКИ, 6 мар - РИА Новости. Республиканский департамент здоровья в четверг выявил Республиканский департамент здоровья в четверг выявил коронавирус у двоих жителей Таллина , в субботу вернувшихся из Бергамо ( Италия ), таким образом, число заболевших коронавирусом в Эстонии увеличилось до пяти человек.

"Лаборатория департамента здоровья в четверг подтвердила наличие коронавируса у двух таллинцев, вернувшихся 29 февраля домой самолетом из Бергамо. У одного их них проявились высокая температура и трудности с дыханием, у другого - кашель. Сейчас они находятся на домашнем лечении", - говорится в сообщении департамента.

Всего в Эстонии на данный момент коронавирусом заражены уже пять человек, из них четверо 29 февраля прилетели самолетом из Бергамо в Ригу.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.