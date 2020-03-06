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Военнослужащие Сирийской арабской армии в провинции Идлиб
Обострение ситуации в Идлибе
2020-03-06T00:38+0300
https://ria.ru/20200306/1568221507.html
В ОНН ждут прекращения огня в Идлибе после встречи Путина и Эрдогана
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568154218_0:367:2952:2027_1036x0_80_0_0_6d71bd691a8389f7168fdb77cedc036c.jpg
РИА Новости

В ОНН ждут прекращения огня в Идлибе после встречи Путина и Эрдогана

00:13 06.03.2020 (обновлено: 00:38 06.03.2020)
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкПатруль российской военной полиции в районе освобожденного от боевиков города Саракеб в провинции Идлиб
Патруль российской военной полиции в районе освобожденного от боевиков города Саракеб в провинции Идлиб
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
ООН, 6 мар - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш надеется, что договоренность лидеров РФ и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана по Идлибу повлечет немедленное и длительное прекращение огня, говорится в заявлении официального представителя генерального секретаря Стефана Дюжаррика.
"Генеральный секретарь отметил, что Россия и Турция достигли договоренности на высшем уровне о прекращении огня в зоне деэскалации Идлиб с полуночи. Генсек надеется, что это соглашение приведет к немедленному и долгосрочному прекращению военных действий, что обеспечит защиту гражданских лиц на северо-западе Сирии", - сказано в заявлении.
Генсек призывает вернуться к регламентированному резолюцией 2254 Совбеза политическому процессу при посредничестве ООН.
В четверг в Москве прошли переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана по поводу обострения в сирийской провинции Идлиб. По итогам встречи был принят совместный документ. Стороны подтвердили приверженность "астанинскому формату" и объявили о введении режима прекращения огня с полуночи. Кроме того, стороны договорились о совместном патрулировании важной трассы М4, которая сейчас находится под контролем боевиков.
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Обострение ситуации в ИдлибеРоссияАнтониу ГутеррешИдлиб (мухафаза)Владимир ПутинТурцияООНВ мире
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