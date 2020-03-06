В ОНН ждут прекращения огня в Идлибе после встречи Путина и Эрдогана

"Генеральный секретарь отметил, что Россия и Турция достигли договоренности на высшем уровне о прекращении огня в зоне деэскалации Идлиб с полуночи. Генсек надеется, что это соглашение приведет к немедленному и долгосрочному прекращению военных действий, что обеспечит защиту гражданских лиц на северо-западе Сирии", - сказано в заявлении.

В четверг в Москве прошли переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана по поводу обострения в сирийской провинции Идлиб. По итогам встречи был принят совместный документ. Стороны подтвердили приверженность "астанинскому формату" и объявили о введении режима прекращения огня с полуночи. Кроме того, стороны договорились о совместном патрулировании важной трассы М4, которая сейчас находится под контролем боевиков.