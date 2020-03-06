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Встреча Путина с лидерами фракций Госдумы. Прямая трансляция
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РИА Новости
Встреча Путина с лидерами фракций Госдумы. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин проводит встречу с лидерами фракций Госдумы.
2020-03-06T00:13+0300
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=35561841&type=mp4
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/05/1568211366_0:0:640:360_1200x0_80_0_0_5975f9b33a0dedf62a226f447e09998e.jpg
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PT1S

Встреча Путина с лидерами фракций Госдумы. Прямая трансляция

00:13 06.03.2020 (обновлено: 00:16 06.03.2020)
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Президент России Владимир Путин проводит встречу с лидерами фракций Госдумы.
Встреча проходит в преддверии второго чтения законопроекта о поправках в Конституцию. Стороны обсуждают предлагаемые изменения в Основной закон.
В конце января Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о поправках в Основной закон. Изменения направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Нижняя палата поддержала документ в первом чтении. Организовать подготовку к голосованию президент поручил ЦИК. В Госдуме поддержали предложение провести голосование 22 апреля, этот день будет нерабочим.
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РоссияГосдума РФВладимир ПутинПолитика
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