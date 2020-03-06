Британский музей приобрел важную археологическую находку XX века

3000-летняя золотая булла, найденная на на территории графства Шропшир в Великобритании

© Фото : Trustees of the British Museum 3000-летняя золотая булла, найденная на на территории графства Шропшир в Великобритании

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Британский музей приобрел золотой кулон в форме солнечного полукруга, возраст которого — три тысячи лет, . Британский музей приобрел золотой кулон в форме солнечного полукруга, возраст которого — три тысячи лет, сообщает The Guardian.

© Фото : Trustees of the British Museum 3000-летняя золотая булла, найденная на на территории графства Шропшир в Великобритании © Фото : Trustees of the British Museum 3000-летняя золотая булла, найденная на на территории графства Шропшир в Великобритании

Ученые считают его одной из самых значительных археологических находок XX века.

Подвеску или буллу размером 3,6 на 4,7 см, которая удивительно хорошо сохранилась, обнаружил любитель-кладоискатель при помощи металлодетектора в графстве Шропшир в 2018 году.

Куратор коллекции бронзового века Британского музея Нейл Вилкин вспомнил, что у него все выпало из рук, когда он впервые увидел ценную находку.

"Я был в полнейшем шоке, просто не мог поверить своим глазам. Для меня это важнейший артефакт бронзового века, который нашли за последние 100 лет", — поделился он.

Кулон купили за 323 тысячи долларов, которые выделил Art Fund и ассоциация "Американские друзья Британского музея".