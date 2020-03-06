Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
2020-03-06T10:22+0300
https://ria.ru/20200306/1568212511.html
Британский музей приобрел важную археологическую находку XX века
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/05/1568211725_0:135:2049:1287_1036x0_80_0_0_6b7f9884e814af7f1d3026ca0e1c769d.jpg
РИА Новости

Британский музей приобрел важную археологическую находку XX века

10:22 06.03.2020
438
© Фото : Trustees of the British Museum3000-летняя золотая булла, найденная на на территории графства Шропшир в Великобритании
3000-летняя золотая булла, найденная на на территории графства Шропшир в Великобритании
© Фото : Trustees of the British Museum
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Британский музей приобрел золотой кулон в форме солнечного полукруга, возраст которого — три тысячи лет, сообщает The Guardian.
© Фото : Trustees of the British Museum3000-летняя золотая булла, найденная на на территории графства Шропшир в Великобритании
3000-летняя золотая булла, найденная на на территории графства Шропшир в Великобритании
© Фото : Trustees of the British Museum
3000-летняя золотая булла, найденная на на территории графства Шропшир в Великобритании
Ученые считают его одной из самых значительных археологических находок XX века.
Подвеску или буллу размером 3,6 на 4,7 см, которая удивительно хорошо сохранилась, обнаружил любитель-кладоискатель при помощи металлодетектора в графстве Шропшир в 2018 году.
Куратор коллекции бронзового века Британского музея Нейл Вилкин вспомнил, что у него все выпало из рук, когда он впервые увидел ценную находку.
"Я был в полнейшем шоке, просто не мог поверить своим глазам. Для меня это важнейший артефакт бронзового века, который нашли за последние 100 лет", — поделился он.
Кулон купили за 323 тысячи долларов, которые выделил Art Fund и ассоциация "Американские друзья Британского музея".
По словам Вилкина, украшение легко можно принять за образец ар-деко начала 1930-х годов, но в действительности оно было сделано за 1000-800 лет до нашей эры.
Амулеты, драгоценные камни и декоративные элементы из фаянса, бронзы, кости и янтаря найденные в результате раскопок в Помпеях
13 августа 2019, 18:05Культура
Археологи обнаружили в Помпеях сокровищницу
1241002
КультураНовости культурыБританский музей
Рекомендуем
Археологические раскопки
В центре Москвы нашли старинный сейф со следами взлома
Учения космонавтов в Московской области
ЦПК: космонавты корабля "Орел" смогут дать отпор диким зверям
Дрезден
В Дрездене оценили жест СССР по возврату коллекции бесценной живописи
Человеческий мозг
Ученые назвали простой способ замедлить старение
Сотрудник полиции
В Москве тренера заподозрили в изнасиловании малолетних учениц
Кадр из сериала Coronation Street
Британского актера отправили на карантин из-за коронавируса
Денис Шмыгаль на внеочередном заседании Верховной рады Украины в Киеве
Новый премьер Украины объяснил свои слова о поставках воды в Крым
Пассажир оплачивает проезд у турникета в метро
Россиянам разъяснили, можно ли заходить в метро с едой и кофе
Эмблема на форме сотрудника полиции
В Подмосковье нашли скелет мужчины, умершего около двух лет назад
Ополченец Донецкой народной республики (ДНР) с позывным Гиви
Сотрудник СБУ раскрыл подробности убийства Гиви
Пожилая пара
Ученые объяснили, почему мужчины умирают раньше женщин
Автомобиль полиции в Киеве
Депутата от партии Зеленского забросали яйцами
Сотрудник пожарной части
В Сочи ликвидирован пожар, охвативший гектары травы и чайных плантаций
Борщ
Ветеран СВР рассказала, какой "борщ" готовила в Латинской Америке
Проект международной обитаемой окололунной станции Deep Space Gateway
Япония внесёт вклад в лунную программу США Gateway
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:31Въезд и выезд из Вифлеема закрыли из-за коронавируса
00:28Между Керчью и Анапой по Крымскому мосту начинают курсировать поезда
00:24Специалисты указали на 60 требующих исправления проблем у Starliner
00:22Власти Коста-Рики сообщили о первом случае заражения коронавирусом
00:20Почти 100 человек умерли от коронавируса за сутки, заявили в ВОЗ
00:17В Химках ликвидировали открытое горение в здании школы бокса
00:17В Сети появились первые отзывы о хорроре "Тихое место 2"
00:15Минобороны открыло на своем сайте раздел о женах военачальников ВОВ
23:56Австрия ввела проверки на границе с Италией для борьбы с коронавирусом
23:51В Чехии за день выявили семь новых случаев заболевания коронавирусом
23:26В Колумбии зафиксировали первый случай COVID-19
23:18В Петербурге усилят меры по профилактике коронавируса
23:15"Аэрофлот" сократит рейсы в Китай, Корею, Вьетнам и Италию
23:08Цена нефти марки WTI обвалилась более чем на 10%
22:59Штаб Трампа подал в суд на CNN за публикации о "российском деле"
22:55Заявление СБ ООН по соглашению России и Турции заблокировали США
22:54Канада выделила $20 миллионов на исследования по коронавирусу
22:39Трампа обвинили в распространении ложных сведений по коронавирусу
22:38Киев не рассматривает возобновление подачи воды в Крым, заявили в МИД
22:34Крупный пожар в здании школы бокса в Подмосковье локализовали
Лента новостейМолния