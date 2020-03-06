Оппозиция скрывала убийства в деле "Сети"* во имя борьбы с Кремлем

В рязанском лесу обнаружены человеческие останки , предположительно, принадлежащие Екатерине Левченко. По имеющейся информации, они находились неподалеку от места, где ранее было найдено тело Артема Дорофеева, пропавшего вместе с девушкой в Пензе в 2017 году.

Еще предстоит расследование, однако СМИ — при всех требуемых законом оговорках — прямо пишут о высокой вероятности того, что к смерти двух молодых людей причастны фигуранты так называемого дела "Сети"* (или "Пензенского дела"). Участник преступного сообщества, успевший сбежать за границу, признался журналистам в одном убийстве и назвал соучастников.

Дело "Сети"* стало знаковым для современной отечественной политики, правда, в принципиально ином смысле, нежели задумывали организаторы политической и медиакампании вокруг него. Вместо изобличения кровавой и тиранической сути российского государства они умудрились самоизобличиться, вскрыв собственную лживость, лицемерие и беспринципность.

Фигуранты "Пензенского дела" вроде бы идеально подходили, чтобы поднять их на щит "борьбы с режимом" — в первую очередь из-за суровости, с которой к ним отнеслось государство.

Российское общество привыкло, что к представителям несистемной оппозиции, преступающим закон, власти относятся весьма снисходительно — даже по западным меркам. Аккуратная транспортировка нарушителей в автозаки, откуда постятся счастливые селфи в Instagram. Мягкие наказания — преимущественно в виде административных протоколов и штрафов, а немногочисленные приговоры к реальным срокам заключения ограничиваются считанными годами (обычно два-три). Все это в глазах широких масс никак не тянет на кровавые зверства властей, как бы их таковыми ни пытались представить оппозиционные активисты.

На этом фоне "террористические" статьи и недавно вынесенные приговоры вплоть до 18 лет заключения для участников "Сети"* действительно прозвучали громом среди ясного неба для многих, а для оппозиции стали доказательством бесчеловечного деспотизма российской системы, о чем столько лет твердили.

Весь последний год в стране возбуждали общественный резонанс вокруг дела. Оппозиционные СМИ публиковали многочисленные материалы, представлявшие участников "Сети"* молодыми левыми анархистами, идеалистичными и искренними, болезненно переживающими несправедливость и пороки окружающей действительности, однако ни в чем не виновными. Дело против них якобы сфабриковано, а в ходе следствия применялись пытки.

Кампания дала результат. В феврале после оглашения приговора в поддержку фигурантов выступили многие известные люди, например лидер группы "Алиса" Константин Кинчев, посвятивший им песню. Также были обнародованы многочисленные открытые письма от представителей самых разных сообществ, в частности ученых , врачей, учителей , книгоиздателей и так далее.

Но внезапно все повернулось самым неожиданным образом.

Во второй половине февраля оппозиционное издание "Медуза", базирующееся в Риге, опубликовало расследование, из которого вытекало, что участники группировки промышляли наркоторговлей и убили двух опасных для себя свидетелей — Екатерину Левченко и Артема Дорофеева.

Разразился грандиозный скандал, идейные союзники обвинили "Медузу" во всех грехах — в первую очередь предательстве, работе на Кремль и публикации сфабрикованного ФСБ слива.

Однако дальше все стало еще интереснее, поскольку в склоках выяснилось, что обнародованная информация — секрет Полишинеля в оппозиционной тусовке. Оказывается, немало активистов и журналистов еще год-полтора назад знали про подозрения и в наркоторговле, и в убийствах. Как написала "Медуза" , "начав заниматься этим делом, мы обнаружили, что версия о возможном убийстве обсуждалась не только в антифашистской, но и в журналистской среде, причем очень давно — но осознанно не выносилась в публичное поле".

Знали, но молчали. Вернее, рисовали образ идеалистов-романтиков, безвинно страдающих от репрессий "кровавого режима", и старательно игнорировали "неудобную" тему.

Публикация просто прервала заговор молчания.

Закон гарантирует соблюдение прав любому человеку, какие бы деяния он ни совершил, — именно на этом постулате стоит правозащитная деятельность. Теоретически, если вы полагаете, что дело "Сети" сфальсифицировано, а его фигуранты осуждены несправедливо, вам ничто не мешает бороться за пересмотр вынесенного вердикта вне зависимости от того, какие еще преступления за ними могут числиться. Но очевидно, что на практике привлечь широкое общественное сочувствие к наркоторговцам и убийцам сложно, точнее, невозможно — а в этом случае теряется весь смысл данного дела как "политического".

Результат налицо.

Российская несистемная оппозиция предпочла сознательный и последовательный обман как своих сторонников, так и общества в целом и использовала людей вслепую.

Затруднительно сразу определить, что тут более отвратительно: одержимость борьбой с Кремлем по принципу "цель оправдывает средства" или же готовность лепить образ беспорочных "воинов света" из участников преступной группы.

Утешением может служить то, что вся эта ситуация бумерангом вернулась к отечественной оппозиции, которая понесла тяжелые репутационные потери. Возможно, для некоторых ее представителей это станет поводом наконец задуматься, что все-таки далеко не все средства хороши. Даже в борьбе с властью.