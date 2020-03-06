Кто ответит за гибель архитектора на Урале

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости, Виктор Званцев. В конце февраля в Екатеринбурге скончался 65-летний архитектор Александр Кротов, жестоко избитый еще полтора месяца назад в самом центре города. Обвиняемого — экс-сотрудника МЧС Егора Трошина — суд два раза оставлял под домашним арестом, хотя следователи настаивали на заключении под стражу. Лишь после того, как материалы уголовного дела передали в СК, его арестовали. При этом личность второго участника нападения до сих пор не установлена. РИА Новости разбиралось в обстоятельствах инцидента.

Роковое замечание

Александр каждый день навещал свою 93-летнюю маму, но 11 января почему-то не пришел. "Бабушка сразу связалась со мной и сообщила, что телефон отца отключен, — рассказывает РИА Новости сын погибшего Степан. — Стало понятно: что-то произошло. Я обзванивал морги и больницы, обратился в полицию".

В Кировском райотделе молодой человек узнал, что подходящего под описание мужчину на днях доставили в горбольницу № 23 в тяжелом состоянии. "Он был в реанимации, без сознания, — продолжает Степан. — На голове и туловище — гематомы в 30-40 сантиметров шириной, кости черепа сломаны".

© Фото : предоставлено Степаном Кротовым Кротов полтора месяца провел в больнице © Фото : предоставлено Степаном Кротовым Кротов полтора месяца провел в больнице

Оперативники выяснили, что в тот вечер Кротов был в кафе и сделал замечание посетителям за соседним столиком, так как те вели себя нагло и вызывающе.

"Вскоре он оделся и отправился домой, — объясняет молодой человек. — В этот момент два его оппонента вышли на улицу покурить. Заметив отца, они устремились следом. Прошли несколько кварталов, напали и жестоко избили, после чего скрылись, даже не вызвав скорую помощь".

Сотрудники МВД возбудили уголовное дело по статье 111 УК часть 3 "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц по предварительному сговору". Задержали подозреваемого — 33-летнего сотрудника МЧС Егора Трошина. Кировский районный суд отправил его под домашний арест.

Следователи настаивали на заключении под стражу. Представители потерпевших обратились в Свердловский областной суд с просьбой об изменении меры пресечения, но безуспешно. По словам Степана, обвиняемый представил несколько положительных характеристик — вероятно, это помогло.

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"Взял вину на себя"

Врачи полтора месяца боролись за жизнь Кротова, но 27 февраля он скончался, так и не приходя в сознание.

"Уже в больнице у него случился инсульт, — уточняет его сын. — Врачи сказали нам, что это из-за избиения, судебно-медицинская экспертиза их слова подтвердила".

Александра Кротова похоронили в четверг, 5 марта. Проститься с ним пришли сотни людей. В Екатеринбурге погибшего хорошо знали. Он работал в Доме архитектора и проектировал многие здания, дружил с экс-солистом группы Nautilus Pompilius Вячеславом Бутусовым и известным режиссером Владимиром Хотиненко.

© Фото : предоставлено Степаном Кротовым Александр дружил с Владимиром Хотиненко © Фото : предоставлено Степаном Кротовым Александр дружил с Владимиром Хотиненко

"Александр был ярким представителем интеллигенции, — отмечают его знакомые. — По характеру он очень спокойный, мудрый и добрый. В драки никогда не лез, да и вообще старался избегать конфликтных ситуаций".

Редакторы ведущих региональных СМИ обратились с открытым письмом к уполномоченному по правам человека в Свердловской области Татьяне Мерзляковой, а также руководителям прокуратуры, полиции и СК с требованием наказать виновных в гибели архитектора. Родственники и друзья, чтобы добиться объективного расследования, планируют митинг.

"Думаю, отца избивали двое, а не один, — говорит Степан. — На суде Трошин заявил, что ударил лишь два раза, но заключение медиков свидетельствует об обратном. Также обвиняемый сообщил, что познакомился с тем приятелем в кафе и после случившегося больше не видел. Оперативники тоже пока не установили личность второго подозреваемого, хотя весь центр города напичкан видеокамерами. Не исключено, что он тоже сотрудник МЧС".

Сын погибшего полагает, что Трошин просто взял всю вину на себя, так как за групповое избиение предусмотрено более серьезное наказание.

Компания друзей

На днях все материалы дела передали из МВД в Следственный комитет, а статью переквалифицировали на "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".

"По версии следствия, нападение совершили двое соучастников, — проинформировали в СУ СКР по Свердловской области. — Полицейским поручено задержать второго фигуранта".

Трошин работал в пожарно-спасательной части № 19 в микрорайоне Уралмаш. Но сразу после инцидента уволился и устроился монтажником вентиляционных систем в одну из местных фирм.

"В МЧС он служил достаточно долго, — рассказывает РИА Новости один из бывших коллег Трошина. — Зарекомендовал себя только положительно. В ближайшее время планировал отправиться на учебу и вообще шел на повышение, то есть в будущем должен был получить офицерское звание".

По словам спасателя, в ночь трагедии Трошин находился в компании друзей, но к МЧС они не имеют никакого отношения. "Егор не стал бы избивать пенсионера, — заключает собеседник РИА Новости. — Что-то в этом деле не так".

РИА Новости связалось с адвокатом Трошина Романом Бикбулатовым, однако тот от комментариев воздержался.

Между тем, по словам Степана, когда отец был еще жив, Бикбулатов предлагал 20 тысяч рублей в качестве частичной компенсации за причиненный ущерб. Затем сумма возросла до 30 тысяч, но Кротов-младший отказался. Он хочет, чтобы все виновные в гибели отца понесли наказание.

© Фото : предоставлено Степаном Кротовым Кротову было 65 лет © Фото : предоставлено Степаном Кротовым Кротову было 65 лет