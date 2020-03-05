В Москву из-за теплой погоды раньше времени вернулись красные утки

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Огари – утки с ярким оранжево-коричневым окрасом – из-за теплой погоды раньше времени вернулись на пруды Покровского-Стрешнево в Москве после зимы, проведенной в московском зоопарке, сообщает пресс-служба городского департамента природопользования и охраны окружающей среды.
"Специалисты ГПБУ "Мосприрода" комплекса городского хозяйства насчитали в парке примерно 20 особей этого вида птиц. Зимний период они проводят на водоемах московского зоопарка, а весной возвращаются на облюбованные пруды в Покровском-Стрешнево", - говорится в сообщении.
Отмечается, что зимуют огари, как и всегда, в зоопарке, где у них всегда есть корм и открытая вода. А как только весной сходит снег, пары разлетаются по водоемам города, ищут подходящие места для вывода потомства. В этом году снег сошел рано, и они прилетели раньше.
Огарь для Москвы – интродуцент, то есть некоренной житель. Их родина – степные и пустынные районы Азии и Африки. Утки распространились по городу из Московского зоопарка. В 50-х годах прошлого века работники перестали подрезать крылья огарям, и отдельные пары стали покидать пруды зоопарка и гнездиться в городе.