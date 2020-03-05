В Москву из-за теплой погоды раньше времени вернулись красные утки

Отмечается, что зимуют огари, как и всегда, в зоопарке, где у них всегда есть корм и открытая вода. А как только весной сходит снег, пары разлетаются по водоемам города, ищут подходящие места для вывода потомства. В этом году снег сошел рано, и они прилетели раньше.