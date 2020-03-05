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Теплоснабжение
2020-03-06T11:20+0300
https://ria.ru/20200305/1568235399.html
Прокуратура проводит проверку из-за прорывов теплотрассы в селе Чигири
https://cdn25.img.ria.ru/images/156134/90/1561349029_0:371:959:910_1036x0_80_0_0_53442fb0d270e56c82dcf73fe3090fb0.jpg
РИА Новости

Прокуратура проводит проверку из-за прорывов теплотрассы в селе Чигири

11:19 05.03.2020 (обновлено: 11:20 06.03.2020)
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© Фото : Сибирская генерирующая компанияАвария на теплотрассе
Авария на теплотрассе
© Фото : Сибирская генерирующая компания
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Прокуратура Благовещенского района Амурской области организовала проверку по факту двух прорывов на теплотрассе и отключения отопления и горячей воды в селе Чигири этого района, говорится в сообщении на официальном сайте прокуратуры области.
"Прокурором Благовещенского района Амурской области с выездом на место аварии теплотрассы организована проверка ее причин и ограничения теплоснабжения потребителей", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в связи с прорывами на теплотрассе и аварийными работами под отключение от коммунальных услуг подпадают многоквартирные дома в селе по ул. Партизанской, Октябрьской, Рабочей, Комсомольской, Чигиринской, Новой, Юбилейной.
На месте порыва работает бригада МУП "Жилкомэнерго" в составе шести человек и двух единиц техники, ремонтные работы продолжаются.
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"При установлении нарушений законодательства в жилищно-коммунальной сфере к виновным лицам будут приняты меры прокурорского реагирования. Ход и результаты проверки находятся на контроле прокуратуры Благовещенского района", - также сообщает ведомство.
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ТеплоснабжениеЖКХАмурская область
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