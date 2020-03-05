Прокуратура проводит проверку из-за прорывов теплотрассы в селе Чигири

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Прокуратура Прокуратура Благовещенского района Амурской области организовала проверку по факту двух прорывов на теплотрассе и отключения отопления и горячей воды в селе Чигири этого района, говорится в сообщении на официальном сайте прокуратуры области.

"Прокурором Благовещенского района Амурской области с выездом на место аварии теплотрассы организована проверка ее причин и ограничения теплоснабжения потребителей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в связи с прорывами на теплотрассе и аварийными работами под отключение от коммунальных услуг подпадают многоквартирные дома в селе по ул. Партизанской, Октябрьской, Рабочей, Комсомольской, Чигиринской, Новой, Юбилейной.

На месте порыва работает бригада МУП "Жилкомэнерго" в составе шести человек и двух единиц техники, ремонтные работы продолжаются.