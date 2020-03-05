В России оценили итоги встречи Путина и Эрдогана по Сирии

Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи

Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Российские парламентарии оценили итоги шестичасовых переговоров Российские парламентарии оценили итоги шестичасовых переговоров Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана по Сирии, состоявшихся в Кремле. В Совфеде полагают, что достигнутые договоренности о перемирии в Идлибе — это повод для оптимизма. В Госдуме, в свою очередь, отметили, что внешние силы не смогут рассорить Москву и Анкару. Подробнее — в материале РИА Новости.

Восток - дело тонкое

Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев считает, что соглашение Москвы и Анкары позволит развить ранее достигнутые двусторонние договоренности по Идлибской зоне деэскалации.

"Это дает повод для оптимизма", — написал он в фейсбуке

Вместе с тем сенатор предупредил, что встреча двух лидеров не гарантирует защиты от новых кризисов в Сирии.

"Восток - дело тонкое, а где тонко, часто рвется", — отметил парламентарий.

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой считает, что сегодняшние договоренности России и Турции позволят снизить накал напряжения в Сирии.

"Очень хочется надеяться, что все решения будут исполнены, а в первую очередь – режим прекращения огня, который вступает в силу сегодня ночью", — написал он в фейсбуке.

Он подчеркнул, что это соглашение приведет к положительным изменениям, как на Ближнем Востоке, так и в Европе.

Договоренности, достигнутые Путиным и Эрдоганом, "разрубают узел противоречий", уверен глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий

"Россия и Турция останутся стратегическими партнерами по политическим и экономическим вопросам, в том числе и в плоскости парламентской дипломатии", — сказал депутат.

Он подчеркнул, что Москва и Анкара продолжат сотрудничество, несмотря на попытки внешних сил их рассорить.

Депутат Госдумы Дмитрий Новиков считает, что Россия и Турция пришли к промежуточным договоренностям, которые создают условия для нормализации обстановки.

"Дальше все будет зависеть от выполнения этих договоренностей и ответственности сторон, в том числе турецкой", — заключил Новиков в комментарии РИА Новости.

Режим прекращения огня в Сирии станет отправной точкой для мирного процесса, считает член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк

"Самым главным итогом состоявшихся переговоров является закрепление обеими сторонами принципов сохранения территориальной целостности, единства и независимости Сирии на основе решений Совбеза ООН", — сказал парламентарий.

Об ультиматумах речи не шло

Переговоры президентов России и Турции были сложными, считает директор Института политических и социальных исследований Черноморско-Каспийского региона, старший научный сотрудник ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН Виктор Надеин-Раевский

"Путин не оставил наших позиций, сохранил те самые позиции, которых добились сирийские военные, сирийское правительство в Идлибе. Это самый главный вывод", — подчеркнул эксперт в беседе с РИА Новости.

Политолог обратил внимание, что "удалось очень важное - не допустить возврата к тому разнузданному поведению террористов, какое было". Он отметил, что Путин и Эрдоган заявили о необходимости уничтожения всех боевиков, которых ООН признала террористами.

Советник директора Российского института стратегических исследований Елена Супонина, в свою очередь, выразила мнение, что президенты России и Турции подтвердили на переговорах заинтересованность в снижении напряженности в Сирии.

"Даже речи не идет о каком-то противостоянии между Москвой и Анкарой. Турция признала в России роль посредника, подтвердив, что речь идет о проблемах между Турцией и правительством Сирии", — полагает эксперт.

По словам политолога, "ни о каких ультиматумах со стороны Турции речи не шло".

"Сирийская армия осталась на тех позициях, которые заняла за последние недели, что означает, что контроль над трассой М5 перешел окончательно правительству Сирии. Безопасность трассы М4 от Алеппо в Латакию будут гарантировать турецкие патрули, что является положительным фактором", — указала Супонина.

Договоренности России и Турции

В Кремле завершились переговоры Владимира Путина с президентом Турции Тайипом Эрдоганом , они продолжались более шести часов.

Основной темой встречи стало обострение ситуации в Идлибской зоне деэскалации.

Два лидера согласовали совместный документ по урегулированию в Сирии , его озвучили министры иностранных дел двух стран.

Соглашение включает в себя следующие пункты: