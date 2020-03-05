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У США нет достаточного количества тестов на коронавирус, заявил Пенс
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РИА Новости

У США нет достаточного количества тестов на коронавирус, заявил Пенс

22:57 05.03.2020
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© AP Photo / Matthias SchraderВице-президент США Майк Пенс во время конференции по безопасности в Мюнхене. 16 февраля 2019
Вице-президент США Майк Пенс во время конференции по безопасности в Мюнхене. 16 февраля 2019
© AP Photo / Matthias Schrader
ВАШИНГТОН, 5 мар - РИА Новости. Пока что у США нет достаточного количества тестов на коронавирус, признал вице-президент Майк Пенс.
"У нас нет сегодня достаточного количества тестов, чтобы удовлетворить ожидаемый будущий спрос", - сказал Пенс, которого цитируют местные телеканалы. Пенс посетил инновационный центр компании 3M, которая производит респираторы, защищающие от коронавируса.
Ранее Пенс заявлял, что власти готовы тестировать всех желающих и что в будущем будет возможность тестировать до 1 миллиона человек еженедельно. До конца недели у больниц в США будет возможность обследовать на коронавирус до 400 тысяч человек.
До настоящего времени в США зарегистрировано около сотни случаев коронавируса, 11 человек умерли. Ожидается, что число заболевших будет расти по мере того, как власти вводят широкое тестирование пациентов.
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8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
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Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаМайк ПенсСШАВ мире
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