У США нет достаточного количества тестов на коронавирус, заявил Пенс

Вице-президент США Майк Пенс во время конференции по безопасности в Мюнхене. 16 февраля 2019

© AP Photo / Matthias Schrader Вице-президент США Майк Пенс во время конференции по безопасности в Мюнхене. 16 февраля 2019

ВАШИНГТОН, 5 мар - РИА Новости. Пока что у Пока что у США нет достаточного количества тестов на коронавирус , признал вице-президент Майк Пенс

"У нас нет сегодня достаточного количества тестов, чтобы удовлетворить ожидаемый будущий спрос", - сказал Пенс, которого цитируют местные телеканалы. Пенс посетил инновационный центр компании 3M, которая производит респираторы, защищающие от коронавируса.

Ранее Пенс заявлял, что власти готовы тестировать всех желающих и что в будущем будет возможность тестировать до 1 миллиона человек еженедельно. До конца недели у больниц в США будет возможность обследовать на коронавирус до 400 тысяч человек.