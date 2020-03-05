Военные России и Турции провели совместное патрулирование в Сирии

"Состоялось очередное совместное российско-турецкое патрулирование по маршруту Камышлы – Шейрек – Деллик – Таврат – Касра – Арада-Кебира – Касра – Таврат – Деллик – Шейрек – Камышлы в провинции Хасеке", - сказал он.

Журавлев также сообщил, что российская военная полиция патрулировала в провинциях Алеппо и Хасеке. Кроме того, армейская авиация провела воздушное патрулирование по маршрутам: аэродром Метрас – аэродром Квайрес-Бир-Хамид-Эль-Али – Бир-Кантари – Мишрака– Айн-Иса – Швайхан – аэродром Метрас; аэродром Камышлы – Шейрек – Деллик – Таврат – Касра – Духайт – Телль-Бум – Кара-Мания – Салам-Алайк – Шейрек – аэродром Камышлы.