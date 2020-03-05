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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-03-05T22:50+0300
https://ria.ru/20200305/1568219917.html
Военные России и Турции провели совместное патрулирование в Сирии
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РИА Новости

Военные России и Турции провели совместное патрулирование в Сирии

22:50 05.03.2020
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© AP Photo / Baderkhan AhmadРоссийские военные во время совместного с Турцией патрулирования в районе города Дарбасия, Сирия
Российские военные во время совместного с Турцией патрулирования в районе города Дарбасия, Сирия
© AP Photo / Baderkhan Ahmad
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Военные РФ и Турции провели совместное патрулирование в сирийской провинции Хасеке, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Олег Журавлёв.
"Состоялось очередное совместное российско-турецкое патрулирование по маршруту Камышлы – Шейрек – Деллик – Таврат – Касра – Арада-Кебира – Касра – Таврат – Деллик – Шейрек – Камышлы в провинции Хасеке", - сказал он.
Журавлев также сообщил, что российская военная полиция патрулировала в провинциях Алеппо и Хасеке. Кроме того, армейская авиация провела воздушное патрулирование по маршрутам: аэродром Метрас – аэродром Квайрес-Бир-Хамид-Эль-Али – Бир-Кантари – Мишрака– Айн-Иса – Швайхан – аэродром Метрас; аэродром Камышлы – Шейрек – Деллик – Таврат – Касра – Духайт – Телль-Бум – Кара-Мания – Салам-Алайк – Шейрек – аэродром Камышлы.
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