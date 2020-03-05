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Власти Петербурга огорчены отменой ПМЭФ, но поддерживают это решение
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РИА Новости

Власти Петербурга огорчены отменой ПМЭФ, но поддерживают это решение

22:12 05.03.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкУличный щит с символикой Петербургского международного экономического форума 2018
Уличный щит с символикой Петербургского международного экономического форума 2018
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мар – РИА Новости. Власти Петербурга считают "крайне неприятным" решение об отмене в 2020 году Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) из-за коронавируса, но полностью разделяют и поддерживают это решение, сообщает пресс-служба Смольного со ссылкой на вице-губернатора Евгения Елина.
Оргкомитет ПМЭФ ранее решил не проводить форум в 2020 году, так как ВОЗ объявила чрезвычайную ситуацию международного значения из-за вспышки коронавируса, который стал распространяться в странах-участниках форума. ПМЭФ решено не проводить для защиты здоровья российских граждан, гостей и участников форума.
"Для Петербурга это крайне неприятное известие. Каждый международный экономический форум для нашего города – это как премьера нового спектакля. Мы готовимся показать наши достижения, вкладываем средства в развитие дорожной инфраструктуры. Но мы не имеем права подвергать угрозе многочисленных гостей и участников форума. Понимаем мотивы, разделяем опасения и полностью поддерживаем решение правительства Российской Федерации", - сказал Елин, слова которого приводятся в сообщении.
ПМЭФ должен был пройти с 3 по 6 июня.
В начале февраля правительство РФ приняло решение перенести Российский инвестиционный форум в Сочи в связи с распространением в мире коронавируса. Он был запланирован на 12-14 февраля.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
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Распространение нового коронавирусаЕвгений ЕлинПетербургский международный экономический форум (фонд)Санкт-ПетербургОбщество
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