Власти Петербурга огорчены отменой ПМЭФ, но поддерживают это решение

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мар – РИА Новости. Власти Власти Петербурга считают "крайне неприятным" решение об отмене в 2020 году Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) из-за коронавируса, но полностью разделяют и поддерживают это решение, сообщает пресс-служба Смольного со ссылкой на вице-губернатора Евгения Елина

Оргкомитет ПМЭФ ранее решил не проводить форум в 2020 году, так как ВОЗ объявила чрезвычайную ситуацию международного значения из-за вспышки коронавируса, который стал распространяться в странах-участниках форума. ПМЭФ решено не проводить для защиты здоровья российских граждан, гостей и участников форума.

"Для Петербурга это крайне неприятное известие. Каждый международный экономический форум для нашего города – это как премьера нового спектакля. Мы готовимся показать наши достижения, вкладываем средства в развитие дорожной инфраструктуры. Но мы не имеем права подвергать угрозе многочисленных гостей и участников форума. Понимаем мотивы, разделяем опасения и полностью поддерживаем решение правительства Российской Федерации", - сказал Елин, слова которого приводятся в сообщении.

ПМЭФ должен был пройти с 3 по 6 июня.

В начале февраля правительство РФ приняло решение перенести Российский инвестиционный форум в Сочи в связи с распространением в мире коронавируса. Он был запланирован на 12-14 февраля.