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В Москве проработают вопрос создания инфекционного корпуса
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РИА Новости

В Москве проработают вопрос создания инфекционного корпуса

22:07 05.03.2020 (обновлено: 22:08 05.03.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудники скорой помощи надевают защитные костюмы на территории больничного комплекса в Коммунарке
Сотрудники скорой помощи надевают защитные костюмы на территории больничного комплекса в Коммунарке
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поручил заммэру по вопросам градостроительной политики и строительства Андрею Бочкареву проработать вопрос о создании инфекционного корпуса с использованием быстровозводимых конструкций, соответствующий указ опубликован на портале мэра и правительства города.
"В связи с проводимыми работами по комплексной реконструкции Инфекционной клинической больницы № 1 заместителю Мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Бочкареву А.Ю. обеспечить проработку вопроса создания инфекционного корпуса с использованием быстровозводимых конструкций", - говорится в документе.
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