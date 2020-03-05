В Москве проработают вопрос создания инфекционного корпуса

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поручил заммэру по вопросам градостроительной политики и строительства Андрею Бочкареву проработать вопрос о создании инфекционного корпуса с использованием быстровозводимых конструкций, соответствующий указ опубликован на портале мэра и правительства города.
"В связи с проводимыми работами по комплексной реконструкции Инфекционной клинической больницы № 1 заместителю Мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Бочкареву А.Ю. обеспечить проработку вопроса создания инфекционного корпуса с использованием быстровозводимых конструкций", - говорится в документе.
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