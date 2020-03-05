Парламентские выборы в Сирии пройдут в срок, заявил Асад

"Вопрос о переносе конституционных сроков, будь то президентских или парламентских выборов, поднимался перед нами несколько раз, и мы отказались это сделать во время войны. Парламентские выборы состоятся через несколько месяцев, и мы будем действовать согласно конституционному графику, независимо от чего-либо еще", - сказал глава Сирии.