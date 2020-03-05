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Парламентские выборы в Сирии пройдут в срок, заявил Асад
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РИА Новости

Парламентские выборы в Сирии пройдут в срок, заявил Асад

21:31 05.03.2020
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© Фото : пресс-служба президента СирииПрезидент Сирии Башар Асад во время интервью
Президент Сирии Башар Асад во время интервью
© Фото : пресс-служба президента Сирии
КАИР, 5 мар - РИА Новости. Парламентские выборы в Сирии состоятся в установленный срок, вне зависимости от угроз Запада, заявил в интервью телеканалу "Россия 24" президент Сирии Башар Асад.
Говоря о проведении в Сирии в апреле парламентских выборов, Асад отметил, что в Дамаске руководствуются лишь действующей конституцией и "не намерены уступать западным угрозам или желаниям".
"Вопрос о переносе конституционных сроков, будь то президентских или парламентских выборов, поднимался перед нами несколько раз, и мы отказались это сделать во время войны. Парламентские выборы состоятся через несколько месяцев, и мы будем действовать согласно конституционному графику, независимо от чего-либо еще", - сказал глава Сирии.
Ранее пресс-служба сирийского президента сообщала, что Асад назначил парламентские выборы в стране на 13 апреля.
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Башар АсадСирияВ мире
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