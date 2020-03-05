В МИД раскритиковали сценарии США с обменом ядерными ударами с Россией

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. США ведут себя безответственно и неприемлемо, разрабатывая сценарии обмена ядерными ударами с Россией и допуская свою победу в случае атомной войны, заявил замглавы МИД Сергей Рябков

Рябков отметил, что в Москве не замечают готовности Вашингтона принять заявление о недопустимости ядерной войны.

"Возникает впечатление, что они для себя допускают определенные сценарии, где, на их взгляд, у них получится одержать верх при обмене ядерными ударами. Нас это категорически не устраивает концептуально. Политически это тоже неприемлемая постановка вопроса, поскольку она противоречит всем прежним договоренностям между Москвой и Вашингтоном в этой сфере. А с военной точки зрения это означает планирование и учения, которые по большому счету формируют в США у профессионалов навыки, необходимые для того, чтобы "победить Россию" в ситуации, когда ядерная кнопка нажата", — сказал Рябков в интервью газете "Коммерсант"

По его словам, в Москве убеждены, что "это безответственная постановка вопроса и опасная диспозиция". Рябков подчеркнул, что в МИД "не считают, что возможно ограниченное применение ядерного оружия с последующим прекращением конфликта".

"Наоборот, применение ядерного оружия в любом, что называется, количестве и любой мощности — это открытие врат ада. Дальнейший сценарий с трудом поддается просчету и моделированию, и уж в любом случае после подобного рода шага ожидать, что все сойдет на нет и одна из сторон, применивших такое средство, выйдет победителем из этой ситуации, ну по меньшей мере безответственно", — подчеркнул он.

Ранее в Пентагоне подтвердили размещение на подводных лодках баллистических ракет с ядерными боеголовками пониженной мощности для сдерживания России. По словам замминистра обороны Джона Руда, новые ракеты усиливают возможности США по сдерживанию и "демонстрируют потенциальным противникам, что у них нет никаких преимуществ в ограниченном использовании ядерного оружия, поскольку Соединенные Штаты могут гарантированно и решительно реагировать на любые угрозы".