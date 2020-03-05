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2020-03-05T22:11+0300
https://ria.ru/20200305/1568217709.html
В МИД раскритиковали сценарии США с обменом ядерными ударами с Россией
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РИА Новости

В МИД раскритиковали сценарии США с обменом ядерными ударами с Россией

21:22 05.03.2020 (обновлено: 22:11 05.03.2020)
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкСергей Рябков на пресс-конференции, посвященной началу председательства России в БРИКС в 2020 году
Сергей Рябков на пресс-конференции, посвященной началу председательства России в БРИКС в 2020 году
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. США ведут себя безответственно и неприемлемо, разрабатывая сценарии обмена ядерными ударами с Россией и допуская свою победу в случае атомной войны, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
Рябков отметил, что в Москве не замечают готовности Вашингтона принять заявление о недопустимости ядерной войны.
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"Возникает впечатление, что они для себя допускают определенные сценарии, где, на их взгляд, у них получится одержать верх при обмене ядерными ударами. Нас это категорически не устраивает концептуально. Политически это тоже неприемлемая постановка вопроса, поскольку она противоречит всем прежним договоренностям между Москвой и Вашингтоном в этой сфере. А с военной точки зрения это означает планирование и учения, которые по большому счету формируют в США у профессионалов навыки, необходимые для того, чтобы "победить Россию" в ситуации, когда ядерная кнопка нажата", — сказал Рябков в интервью газете "Коммерсант".
По его словам, в Москве убеждены, что "это безответственная постановка вопроса и опасная диспозиция". Рябков подчеркнул, что в МИД "не считают, что возможно ограниченное применение ядерного оружия с последующим прекращением конфликта".
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"Наоборот, применение ядерного оружия в любом, что называется, количестве и любой мощности — это открытие врат ада. Дальнейший сценарий с трудом поддается просчету и моделированию, и уж в любом случае после подобного рода шага ожидать, что все сойдет на нет и одна из сторон, применивших такое средство, выйдет победителем из этой ситуации, ну по меньшей мере безответственно", — подчеркнул он.
Ранее в Пентагоне подтвердили размещение на подводных лодках баллистических ракет с ядерными боеголовками пониженной мощности для сдерживания России. По словам замминистра обороны Джона Руда, новые ракеты усиливают возможности США по сдерживанию и "демонстрируют потенциальным противникам, что у них нет никаких преимуществ в ограниченном использовании ядерного оружия, поскольку Соединенные Штаты могут гарантированно и решительно реагировать на любые угрозы".
Американские эксперты считают, что, несмотря на разговоры о России, в действительности маломощные заряды могут быть использованы в качестве средства первого ядерного удара по КНДР или Ирану. В ядерной стратегии США говорится, что страна намерена "расширить возможности по ответу на ядерные или неядерные стратегические атаки", что открывает путь к нанесению удара первыми.
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В Москве оценили учения США по отражению российского ядерного удара
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Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)РоссияСергей РябковСШАВ мире
Популярные комментарии
Американцам, похоже, через голову не доходит, значит должно дойти через противоположную часть тела - 5 точку. А что? Им терять больше есть чего, чем нам беднякам, а цивилизации все равно с такими Западами не долго осталось.
5 марта, 21:36
Александр Невский
1011203
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