Медведев прибыл с визитом в Казахстан

НУР-СУЛТАН, 5 мар - РИА Новости. Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прибыл в Казахстан, где проведет встречи с руководством страны, чтобы обсудить вопросы двусторонних отношений, в том числе сотрудничество в сфере безопасности, сообщили журналистам в секретариате зампреда Совбеза РФ.
Планируется, что Медведев в пятницу встретится с первым главой Казахстана, председателем Совета безопасности республики Нурсултаном Назарбаевым, президентом Казахстана Касым- Жомартом Токаевым и главой Комитета национальной безопасности республики Каримом Масимовым.
"В ходе рабочих встреч Медведев обсудит вопросы российско-казахстанских отношений, включая сотрудничество в сфере безопасности", - отметили в секретариате.
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