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Медведев прибыл с визитом в Казахстан
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РИА Новости

Медведев прибыл с визитом в Казахстан

21:06 05.03.2020
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит совещание, посвящённое состоянию госкорпорации "Роскосмос"
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит совещание, посвящённое состоянию госкорпорации Роскосмос
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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НУР-СУЛТАН, 5 мар - РИА Новости. Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прибыл в Казахстан, где проведет встречи с руководством страны, чтобы обсудить вопросы двусторонних отношений, в том числе сотрудничество в сфере безопасности, сообщили журналистам в секретариате зампреда Совбеза РФ.
Планируется, что Медведев в пятницу встретится с первым главой Казахстана, председателем Совета безопасности республики Нурсултаном Назарбаевым, президентом Казахстана Касым- Жомартом Токаевым и главой Комитета национальной безопасности республики Каримом Масимовым.
"В ходе рабочих встреч Медведев обсудит вопросы российско-казахстанских отношений, включая сотрудничество в сфере безопасности", - отметили в секретариате.
Заместитель Министра обороны РФ Александр Фомин на VII Московской конференции по международной безопасности. 4 апреля 2018
20 февраля, 18:55
Замглавы Минобороны России и Казахстана провели встречу
14500020
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Нурсултан НазарбаевДмитрий МедведевКарим МасимовКазахстанВ мире
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