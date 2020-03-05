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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-03-05T21:02+0300
https://ria.ru/20200305/1568217254.html
Турция намерена помочь возвращению беженцев в Сирию, заявил Эрдоган
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/05/1568215485_0:261:3178:2048_1036x0_80_0_0_09f81d01e041627300ce92408e9d558b.jpg
РИА Новости

Турция намерена помочь возвращению беженцев в Сирию, заявил Эрдоган

21:02 05.03.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Турция намерена обеспечить помощь в возвращении беженцев в Сирию, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.
"Наша задача заключается в том, чтобы ещё больше не усугублять гуманитарную ситуацию в этом регионе (Идлибе - ред.). Мы будем прилагать усилия, чтобы оказать необходимую помощь всем нуждающимся лицам в Сирии. Также мы обеспечим облегчение возвращения беженцев на свои места жительства, которые они покинули в результате этих нападений", - сказал Эрдоган по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве.
"Мы с моим другом Путиным будем продолжать контакты, и в контакте остаются соответствующие органы наших стран", - добавил турецкий президент.
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